ALERTA AMARILLA POR VIENTO

Noticias Del Bolson noviembre 16, 2025


La Municipalidad de El Bolsón, a través de Protección Civil y Gestión del Riesgo, informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarilla por vientos fuertes para nuestra zona.

Se esperan vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h, principalmente durante el lunes 17 de noviembre, desde la mañana y hasta la tarde.

Recomendaciones
Asegurar o resguardar objetos sueltos en patios y balcones.
Revisar techos y mantener puertas y ventanas cerradas.
Evitar circular si no es necesario y no transitar por zonas arboladas.
Conducir con precaución y mantenerse alejado de cables o postes inestables.

Ante emergencias
911 – Emergencias
100 – Bomberos
101 – Policía
103 – SPLIF

Caída de cables: no acercarse y contactar a EDERSA:
0810 222 9500 / WhatsApp 299 472 3434.

La Municipalidad continuará monitoreando la evolución del fenómeno.











