ALERTA AMARILLA POR VIENTO

La Municipalidad de El Bolsón, a través de Protección Civil y Gestión del Riesgo, informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarilla por vientos fuertes para nuestra zona.





Se esperan vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h, principalmente durante el lunes 17 de noviembre, desde la mañana y hasta la tarde.





Recomendaciones

• Asegurar o resguardar objetos sueltos en patios y balcones.

• Revisar techos y mantener puertas y ventanas cerradas.

• Evitar circular si no es necesario y no transitar por zonas arboladas.

• Conducir con precaución y mantenerse alejado de cables o postes inestables.





Ante emergencias

• 911 – Emergencias

• 100 – Bomberos

• 101 – Policía

• 103 – SPLIF





Caída de cables: no acercarse y contactar a EDERSA:

0810 222 9500 / WhatsApp 299 472 3434.





La Municipalidad continuará monitoreando la evolución del fenómeno.