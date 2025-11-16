ALERTA AMARILLA POR VIENTO

La Municipalidad de El Bolsón, a través de Protección Civil y Gestión del Riesgo, informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta Amarilla por vientos fuertes para nuestra zona.
Se esperan vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h, principalmente durante el lunes 17 de noviembre, desde la mañana y hasta la tarde.
Recomendaciones
• Asegurar o resguardar objetos sueltos en patios y balcones.
• Revisar techos y mantener puertas y ventanas cerradas.
• Evitar circular si no es necesario y no transitar por zonas arboladas.
• Conducir con precaución y mantenerse alejado de cables o postes inestables.
Ante emergencias
• 911 – Emergencias
• 100 – Bomberos
• 101 – Policía
• 103 – SPLIF
Caída de cables: no acercarse y contactar a EDERSA:
0810 222 9500 / WhatsApp 299 472 3434.
La Municipalidad continuará monitoreando la evolución del fenómeno.
