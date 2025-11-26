Carta de lectores: "no vamos a permitir el inicio del ciclo lectivo 2026, si nuestro requerimiento no obtiene una respuesta satisfactoria."



Las familias de la Comunidad Educativa de la Escuela N° 213, la ESRN N° 27 y el CET N° 35 de El Manso, nos dirigimos nuevamente a usted para solicitar respuestas concretas sobre la construcción de dos aulas para el CET N° 35, de manera que puedan estar listas para el inicio del ciclo lectivo 2026.

Desde la última nota enviada el 5 de septiembre, no hemos recibido respuesta oficial. Sólo hemos podido ver en los medios de comunicación que la Coordinadora del Consejo Escolar Zona Andina Sur, Romina Gómez Marinero, dijo que el proyecto de las aulas será financiado por la provincia, ya que esta era una decisión política del Gobernador, reconociendo que la escuela está creciendo año a año.

También mencionó que el equipo técnico trabajó en el CET verificando y sacando nuevos cálculos, que fueron enviados a Viedma para proyectar y presupuestar la obra. Dejamos el link de lo dicho anteriormente http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2025/09/compromiso-provincial-frente-al.html?m=1

Si esto es verdad, nos preocupa cuánto está tardando el inicio de obra, sabemos que esto llevará su tiempo.

Solicitamos, además, la construcción de un salón comedor que permita realizar una mejor organización de las tres instituciones que conviven a diario, durante el desayuno, el almuerzo y la merienda. Las familias sabemos que están organizados por turnos para almorzar, ya que el espacio del que disponen no es suficiente para que estén todos/as los/as estudiantes. Por ello, hay grupos que almuerzan a las 11.30 horas de la mañana, lo que significa que ellos/as pasan muchas horas esperando la merienda. Además, se les brinda pocos minutos para comer, ya que deben desocupar el comedor, lavar la vajilla y recibir al siguiente grupo.

Es importante que usted conozca nuestro descontento con esta situación ya que al pasar 8 horas en la escuela nuestros/as hijos/as merecen estar bien alimentados y que los horarios y los tiempos que se destinan sean los acordes para una buena alimentación.

A todo esto, se suma la reducción de alimentos que están sufriendo nuestras instituciones. A diario nuestros hijos/as llegan a casa diciendo que tienen hambre o que no pudieron repetir su plato de comida, porque había poco. En el caso de los/as adolescentes, es sabido que la cantidad de ingesta es mayor a la de un niño, y es importante que se considere aumentar la partida de insumos para la comida. Es nuestro derecho.

Volvemos a mencionar que el CET N° 35 se creó en el año 2021, y nunca se construyó nada para él. Todo lo que se ha hecho en ha sido con el esfuerzo de los padres y madres y de los profesores que con la mejor de las voluntades tratan de que esta escuela crezca día a día. Evidentemente falta la voluntad política que haga de esta escuela lo que debe ser, y nos referimos con voluntad política a la construcción de un edificio acorde a una escuela agro-técnica, con su cocina industrial, con un salón de usos múltiples, con aulas acordes a las normativas vigentes, hoy nuestros hijos e hijas están "acomodados en espacios improvisados convertidos en aulas', claro ejemplo es la habitación del hogar que se dividió y se improvisaron dos aulas para poder acomodar a nuestros hijos/as y que estudien "como puedan".

El próximo año se egresará la primer cohorte de egresados del CET N°35 y el Estado desde su creación aún no ha pegado un solo ladrillo, solo ha improvisado espacios inauditos para acomodar a los estudiantes que día a día asisten a la escuela, esto requiere un gran esfuerzo para el equipo docente ya que el alumnado se encuentra disperso por distintos espacios y el poder acompañar y controlar los comportamientos de los adolescentes se vuelve una tarea muy difícil, ni hablemos del sentido de pertenencia de los chicos y chicas, es toda una incertidumbre dónde estudiarán el día de mañana.

Volvemos a mencionar que compartimos los espacios las tres instituciones y cada año es un gran tema ver cómo nos acomodamos con los espacios disponibles, no es una opción viable que estudiantes adolescentes compartan un edificio con niños y niñas de primaria y jardín, ya lo hemos vivido y no volveremos a permitir que eso suceda, los comportamientos son muy diferentes y nuestras infancias merecen cuidado y respeto.

Volvemos a mencionar que hace años venimos improvisando aulas, no dignas para

nuestros hijos/as.

Volvemos a mencionar nuestra invitación a las autoridades para que vengan y vean

la realidad de estas instituciones.

Volvemos a mencionar que el año próximo se egresa la primera promoción del CET

35 y aún no pudieron tener un edificio propio, mientras el gobierno anuncia que el CET N°36 inaugurado en 2025 tendrá su nuevo edificio, cuestión que celebramos y valoramos, pero no entendemos por qué esta escuela que fue inaugurada en 2021 aún no se le ha ejecutado ninguna obra acorde a lo que es la creación de una institución educativa, ¿la voluntad política para algunos? ¿Acaso nuestros chicos por ser del campo tienen menos derechos?

Por todo lo expresado en esta nota, dejamos a usted en aviso que no vamos a permitir el inicio del ciclo lectivo 2026, si nuestro requerimiento no obtiene una respuesta satisfactoria.