Completan el pago por Zona a retirados y pensionados

Noticias Del Bolson noviembre 28, 2025


El Gobierno de Río Negro efectivizó ayer el pago de una nueva cuota correspondiente a la reparación histórica por zona desfavorable para policías retirados y pensionados.

En esta instancia, la Provincia destinó $1.731 millones para el pago del concepto de zona desfavorable, un beneficio que alcanza a 2.466 agentes retirados y pensionados de la Policía de Río Negro.

Este nuevo desembolso se concretó a través del trabajo de la Unidad de Trámites Previsionales de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que continúa avanzando en el reconocimiento y la regularización de los haberes del personal policial retirado.










