Comunicado de prensa de Damnificados del incendio del 15/01 en Epuyen









A casi un año de la Catástrofe incendiaria en Epuyen, la mayoría de las familias no ha vuelto a su casa.

A casi un año aún hay familias que no han empezado su reconstrucción, y las promesas de las casas del IPV para inquilinos solo quedaron en promesas.

Los productores que lo perdieron todo no tuvieron ningún tipo de reparación en relación a su fuente de trabajo y economía.

Una tarjeta alimentar no es respuesta válida frente a la pérdida de la economía familiar, de todas las pertenencias y bienes, no es respuesta válida frente a la pérdida de un hogar, de la salud mental y por consiguiente de la salud física.

Incluso así, esa mínima ayuda está por terminarse en tan solo días.





Este martes 25/11 nos presentaremos en la Municipalidad de Epuyen para exigir:

🔹 Que se prolongue la emergencia ígnea

🔹Se ponga en marcha un Plan de Prevención contra incendios

🔹Se sostengan las ayudas económicas hasta tanto se resuelva la crisis habitacional

🔹 Que se refuercen políticas públicas que garanticen que las personas afectadas puedan volver a sus hogares.





🔹MANO DE OBRA CUBIERTA PARA LAS CASAS

🔹QUE LAS PERSONAS QUE AUN NO RECIBIERON SU VOUCHER PARA LA RECONSTRUCCIÓN PUEDAN RECIBIRLO

🔹 EXTENSION DE LOS SUBSIDIOS DE ALQUILER Y ALIMENTOS HASTA TANTO SE GARANTICE UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL

🔹QUE SE INTEGREN A LAS FAMILIAS QUE DELIBERADAMENTE QUEDARON AFUERA DE TODA AYUDA





🔸 Convocamos a la comunidad y los medios de comunicación a que nos acompañen este Martes 25/11 a las 10hs en la puerta de la Municipalidad de Epuyen





PRONTO DESPACHO

Epuyen, 20/11/25 Atte. Señor Gobernador Ignacio Torres S/D Atte. Señor Intendente José Contreras S/D Atte. Honorable Concejo Deliberante Presidenta Debora Sabaria y Cuerpo de Concejales S/D Atte. Legislatura del Chubut Señor Presidente Gustavo Menna y Cuerpo de Legisladores S/D Atte. Oficina Anticorrupción Señor Fiscal Diego Carmona S/D





De nuestra mayor consideración: Las familias damnificadas por el incendio ocurrido en el mes de enero de 2025 en la localidad de Epuyén, nos dirigimos a las autoridades competentes con el fin de exponer la situación crítica que atravesamos a casi un año del siniestro, y solicitar medidas urgentes que garanticen la continuidad de la asistencia económica y el acceso a una vivienda digna. Exposición de la situación actual: Durante el incendio del verano pasado, numerosas familias perdimos nuestras viviendas, pertenencias y medios de vida. En los meses siguientes, se implementaron ayudas económicas de emergencia, destinadas a cubrir gastos de alquiler o reconstrucción. Sin embargo, dichas ayudas tienen vencimiento en diciembre de 2025, y la gran mayoría de los beneficiarios aún no ha podido resolver su situación habitacional. Entre los damnificados se encuentran: Inquilinos, que perdieron sus hogares y hoy no cuentan con recursos para seguir alquilando. Las promesas de viviendas de IPV siguen dilatando su construcción. Propietarios de viviendas afectadas, que iniciaron obras de reconstrucción pero no lograron completarlas por falta de fondos, materiales o acompañamiento técnico. Propietarios y familias que perdieron sus viviendas y no pudieron iniciar la reconstrucción; y familias que quedaron excluidas de los subsidios para la reconstrucción de sus hogares. La finalización de las ayudas sin una política de continuidad o reemplazo dejaría a numerosas familias sin techo ni recursos básicos para afrontar el próximo año, vulnerando derechos esenciales reconocidos por la Constitución Nacional y las promesas expresadas por el Gobernador Torres frente a todos los damnificados. Solicitamos: La extensión de emergencia ígnea correspondiente al incendio del 15 de enero del 2025 en la localidad de Epuyen, hasta que se logre corresponder a las necesidades de viviendas y de recuperación laboral de TODAS las familias afectadas. Respuesta inmediata al sector de productores, artesanos y artistas que aún no fueron contemplados en la asistencia desde el área de producción y área de cultura provincial. La prórroga inmediata de las asistencias económicas actualmente vigentes (subsidios de alquiler y subsistencia alimenticia), hasta tanto se garantice una solución habitacional definitiva. Ejecución inmediata de un relevo a la fecha sobre situación habitacional y vulnerabilidad económica/laboral, de la familias que aún no han sido contempladas dentro de la asistencia en (subsidios de reconstrucción, subsidios de mano de obra para la construcción, subsidios de alimentos y alquiler). Exigimos transparencia en la distribución de los recursos y se brinde Información Publica, accesible y completa, sobre el relevamiento de la situación de TODOS los damnificados, y los criterios de distribución de los recursos otorgados a los vecinos durante la emergencia ígnea. La implementación de un plan integral de reconstrucción, que contemple la situación de todos los inquilinos y propietarios damnificados, SIN EXCLUSIONES. La intervención de organismos competentes en materia de vivienda, desarrollo social y derechos humanos, a fin de asegurar que las familias afectadas no queden en situación de calle o desamparo. Eximir el pago de impuestos de servicios básicos (luz/gas) para los hogares vulnerados en sus fuentes de trabajo. Fundamento: La presente solicitud se basa en el derecho constitucional a una vivienda digna (artículo 14 bis de la Constitución Nacional), en los principios de asistencia ante emergencias establecidos por la Ley Nacional de Protección Civil, y en el compromiso asumido por las autoridades provinciales y nacionales de acompañar a las familias afectadas por el incendio hasta su plena recuperación. Conclusión: A casi un año del incendio, la emergencia habitacional continúa vigente. El fin de las ayudas económicas en diciembre agravará una situación que ya es de extrema vulnerabilidad, ya que las herramientas y medios productivos con los que contaban las familias antes del incendio aún no se han reparado sin poder recuperar sus fuentes de trabajo. Solicitamos, por lo tanto, la pronta intervención de las áreas pertinentes para garantizar la continuidad del acompañamiento estatal y la protección de las familias afectadas. Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable los saludamos muy atentamente. Asamblea de vecinos damnificados por el incendio de Epuyen el 15/1/2025.

Carta al Gobernador Torres