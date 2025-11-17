Contenidos los incendios “Los Fuegos” y “Laguna de Ruiz”: intensa jornada de trabajo en medio de la alerta por vientos





El SPLIF El Bolsón informó que ambos focos fueron contenidos durante la tarde de este lunes, en una jornada marcada por la alerta amarilla por vientos y múltiples intervenciones por caída de árboles y cortes preventivos de energía. También se combatió un principio de incendio en el Camino del Perito.

Jornada crítica, incendios contenidos

En un día atravesado por la alerta amarilla por fuertes vientos, el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón confirmó que los incendios “Los Fuegos” y “Laguna de Ruiz” se encuentran contenidos, mientras continúan los trabajos de enfriamiento y recorridas en los sectores afectados.





Incendio “Los Fuegos”

El foco fue detectado alrededor de las 14:30, cuando personal del SPLIF que realizaba recorridas identificó una columna de humo a la vera de la Ruta Nacional 40 Norte, kilómetro 1922.

Para la respuesta se desplegaron:

5 móviles del SPLIF El Bolsón con combatientes, herramientas de mano y agua.

Servicio Nacional de Manejo del Fuego con 2 móviles y personal.

Bomberos Voluntarios de El Bolsón .

Seguridad Vial , Protección Civil de Río Negro , Municipalidad de El Bolsón (Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres) y Gendarmería Nacional .

Edersa, realizando cortes preventivos para resguardar a los equipos.

La vegetación afectada corresponde a pinares y matorrales en cercanías de viviendas, con superficie aún a determinar. El SPLIF confirmó que el foco pudo ser contenido tras el rápido despliegue, aunque continúan las tareas de enfriamiento.

Incendio “Laguna de Ruiz”

En simultáneo, otro foco se reportó en la Cuesta del Ternero, tras el aviso de un vecino que se acercó a la central del SPLIF.

Para este incendio se movilizaron:

4 móviles del SPLIF con 10 combatientes, agua y herramientas de mano.

Todo el personal de la central operativa , abocado a la emergencia.

Edersa, ejecutando cortes preventivos por seguridad.

La vegetación afectada también corresponde a pinos y matorrales, con superficie en evaluación. El incendio se encuentra contenido.

Principio de incendio en el Camino del Perito

Además, el SPLIF intervino en un principio de incendio en el Camino al Perito Moreno, originado por la caída de un ñire sobre el tendido eléctrico. Un móvil trabajó en el enfriamiento del área.

Durante toda la jornada se registraron también numerosas salidas por caída de árboles sobre caminos y líneas eléctricas, producto de las intensas ráfagas.

Recomendaciones y advertencia a la población

El organismo recordó que la alerta amarilla por vientos rige hasta el miércoles 19 de noviembre, y continúa vigente la emergencia ígnea 1104/25, que prohíbe el uso de fuego al aire libre en toda la provincia de Río Negro.

Se solicita a la comunidad:

Avisar inmediatamente al 103 ante cualquier columna de humo.

No acercarse a las zonas de incendio.

Mantener la calma e informarse únicamente por canales oficiales .

Despejar las vías de acceso para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

El SPLIF El Bolsón reiteró sus vías de contacto oficiales:

Tel. (0294) 4455973 / 4492310 – Whatsapp: 2944836446 – Email: splifelbolson@gmail.com