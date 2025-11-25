Ejecutan obras de fachada e instalaciones eléctricas en el edificio judicial de El Bolsón



La construcción del Complejo Judicial de El Bolsón atraviesa una etapa clave en la que ya se ejecutan trabajos que comienzan a definir la imagen exterior del edificio y sus primeros sistemas internos. En el predio ubicado en la intersección de las calles Guasco y Perito Moreno se desarrolla el emplacado de los tabiques exteriores, acompañado por la colocación de la aislación térmica prevista en el proyecto. La construcción del Complejo Judicial de El Bolsón atraviesa una etapa clave en la que ya se ejecutan trabajos que comienzan a definir la imagen exterior del edificio y sus primeros sistemas internos. En el predio ubicado en la intersección de las calles Guasco y Perito Moreno se desarrolla el emplacado de los tabiques exteriores, acompañado por la colocación de la aislación térmica prevista en el proyecto.





El frente del edificio incorpora el revestimiento de piedra determinado para ese sector. Esta intervención configura la imagen prevista del complejo, establecida en el diseño original, que integra materiales tradicionales con requerimientos técnicos propios de un edificio de uso judicial. En paralelo, en la planta baja se despliega el tendido de la instalación eléctrica, correspondiente a la etapa inicial del sistema de servicios internos.





La obra inició formalmente el 30 de diciembre de 2024, a partir de la firma del convenio con la empresa adjudicataria. Durante la primera quincena de enero, el predio fue liberado mediante la demolición de las edificaciones existentes. Ese procedimiento permitió preparar el terreno para la implantación del complejo, cuya construcción se programó con un plazo contractual de 540 días, posteriormente ampliado en 30 días adicionales.





La empresa Máss SRL tiene a cargo el proyecto y ejecución del edificio. El plan contempla una superficie total de 380 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Allí funcionarán la Fiscalía y la Casa de Justicia, con espacios proyectados según los requerimientos funcionales del servicio judicial en la zona andina. El diseño establece circulaciones diferenciadas, sectores operativos específicos y áreas de atención adecuadas al flujo previsto de personas usuarias.





El porcentaje de ejecución es del 31 por ciento. Esa cifra supera en cinco puntos el cronograma presentado por la contratista y refleja que las etapas fijadas para este período ya fueron cumplidas. La planificación prevé un desarrollo por tramos, con la posibilidad de incorporar ampliaciones futuras sin afectar el funcionamiento de las dependencias que se instalen en el edificio.





El predio fue cedido por la Municipalidad de El Bolsón, en el marco de una coordinación institucional orientada a asegurar accesibilidad y centralidad para el servicio judicial. La ubicación forma parte de los criterios definidos al iniciar el proyecto, destinados a facilitar el desplazamiento de quienes utilizan diariamente las dependencias judiciales de la región.