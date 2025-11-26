El Bolsón: El Intendente confirmó que habrá cambios en el gabinete y un nuevo organigrama desde diciembre

En medio de los rumores que circulaban en los pasillos del municipio, el Intendente confirmó que a partir del 10 de diciembre se implementarán cambios en el gabinete municipal. Adelantó que ya se trabaja en un nuevo organigrama con el objetivo de jerarquizar áreas y mejorar la capacidad de respuesta del municipio frente a demandas crecientes, especialmente las vinculadas al turismo.

El jefe comunal explicó que la reestructuración surge de la necesidad de fortalecer sectores estratégicos, en un contexto complejo marcado por un año de baja actividad debido al incendio y a la falta de nieve. “El Bolsón viene consolidándose como un destino turístico por excelencia, pero necesitamos un instrumento que agilice la promoción y la gestión turística”, señaló. En ese marco, confirmó que habrá áreas que se potenciarán y otras que cambiarán su funcionamiento.

Aunque evitó dar nombres concretos, el Intendente reconoció que algunos movimientos dentro del gabinete son inminentes. A modo de metáfora deportiva, comparó el proceso con el trabajo de un director técnico: “A veces el 9 pasa a jugar de 7, a veces el carrilero termina de central. Los cambios tienen que ver con fortalecer al equipo”.

En ese sentido, ante la consulta sobre la situación del actual secretario de Turismo, el mandatario admitió que es probable que haya un enroque. La actual conducción del área podría dejar su cargo, aunque seguiría formando parte de la gestión en otra función, mientras que quien hoy ocupa otro espacio podría quedar al frente del área turística bajo una nueva figura. “Seguramente es una de las variables que puede concretarse”, reconoció.

El intendente también se permitió una reflexión personal al recordar a su mentor “Mochila” Mastrobuono, figura del ámbito deportivo local. Dijo que, aunque nunca fue elegido mejor jugador, siempre recibió el reconocimiento al “mejor compañero”, aprendizaje que trasladó a su mirada política. “Quizás era medio patadura, pero era buen compañero. Y eso, con el tiempo, entendí que es el mejor regalo”, expresó.

Finalmente, remarcó que los cambios no responden solo a necesidades internas, sino a un objetivo estratégico: dar respuesta a aspectos del desarrollo turístico que, según admitió, él mismo había postergado. “Son transformaciones necesarias para el futuro turístico que El Bolsón necesita”, afirmó.