El Bolsón lanzó su Ruta Productiva y un Pasaporte para disfrutar el agroturismo local





La Municipalidad de El Bolsón realizó la presentación oficial de la Ruta Productiva El Bolsón, un proyecto impulsado por la Secretaría de Producción y Empleo y articulado con la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes. La iniciativa busca integrar y ordenar los emprendimientos locales en un circuito agroturístico que permita diversificar la oferta de la región y acercar a turistas y residentes a la producción del valle.





Durante el lanzamiento, también se presentó el Pasaporte de la Ruta Productiva de El Bolsón, un recurso que permitirá registrar —mediante sellos— cada visita a los distintos emprendimientos del circuito, otorgando beneficios y la posibilidad de participar por premios especiales. Además, la Ruta contará con un mapa interactivo digital, accesible mediante códigos QR y plataformas municipales.





El intendente Bruno Pogliano resaltó el valor estratégico del proyecto para el desarrollo local, y señaló que “la Ruta Productiva pone en primer plano el trabajo de nuestras familias productoras y la identidad que caracteriza a El Bolsón. Es una propuesta que une turismo y producción, fortalece nuestra economía y nos permite compartir con quienes nos visitan la esencia de este valle”.













Cabe destacar que junto al intendente Bruno Pogliano estuvo presente en el lanzamiento junto al secretario de Producción, Federico Bauer, y la subsecretaria de Turismo, Sofía Seroff. Además, acompañaron funcionarios del Gabinete municipal, funcionarios provinciales, así como también productores y emprendedores locales.













La Ruta Productiva El Bolsón se consolida así como una herramienta innovadora que visibiliza, acompaña y potencia al sector agroturístico, reafirmando su rol en el presente y futuro del desarrollo