El Bolsón: nuevos reservorios de agua para prevenir incendios forestales

De esta manera, el DPA aporta maquinaria pesada —una retropala— para la apertura de reservorios en puntos estratégicos definidos por el SPLIF, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias ígneas.





Estas obras permiten mejorar la disponibilidad de agua en sectores establecidos del territorio, favoreciendo las tareas de control y extinción en caso de incendios, especialmente ante la escasez de precipitaciones y nevadas registrada en los últimos meses.





El Plan de Prevención de Incendios Forestales es una acción conjunta e interinstitucional que busca fortalecer la gestión del recurso hídrico y la seguridad ambiental en la región. El DPA recuerda a la comunidad la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua, contribuyendo entre todos al cuidado del entorno natural.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) colabora con el Servicio Provincial de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y el Municipio de El Bolsón en la construcción de nuevos reservorios de agua para fortalecer la prevención de incendios forestales en el marco del Plan de Prevención de Incendios Forestales.