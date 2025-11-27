El Bolsón refuerza las restricciones por la emergencia ígnea: qué se puede hacer y qué no?

La Municipalidad de El Bolsón adhirió al decreto provincial que declara la emergencia ígnea en toda la región. En un contexto de riesgo creciente por las altas temperaturas y la sequía, desde Protección Civil local pidieron extremar cuidados y ajustarse a las normas vigentes.





Medidas vigentes y motivos de la adhesión





El secretario de Protección Civil, Romairone, explicó que la decisión del municipio “surge de un trabajo previo y coordinado con el personal técnico del SPLIF y del área municipal”, con el objetivo de establecer medidas “suficientes, oportunas y mesuradas”.







Aunque la jornada actual presenta condiciones más calmas, sin alertas de viento, Romairone remarcó que “ya estamos dentro de una temporada donde el riesgo de incendio aumenta” y que la prevención depende en gran parte del compromiso de la comunidad.





Fuego en espacios públicos: prohibición total





La adhesión a la emergencia dispone la prohibición de hacer fuego en espacios públicos, salvo en aquellos sitios que estén específicamente habilitados.





El funcionario detalló que aún se detectan situaciones indebidas: “Bomberos tuvieron salidas por parrillas donde se quema basura o por quemas a cielo abierto, extremadamente riesgosas”.





Además, mencionó prácticas como la quema de cables en los barrios, claramente prohibidas y peligrosas.





¿Asado sí o no? Qué está permitido en viviendas





La consulta más frecuente tiene que ver con los asados. En este punto, aclaró que sí está permitido hacer fuego para cocinar dentro de los predios privados, pero bajo condiciones estrictas:





-Parrilla segura, preferentemente con chimenea.





-Control permanente del fuego.





-Apagado total al finalizar.





-Revisión de lo que ocurre en los patios vecinos.





-Tener a mano un balde con agua o zona previamente regada.





El funcionario advirtió que, si las autoridades de manejo del fuego elevan el nivel de riesgo a extremo, la prohibición podría extenderse también al ámbito privado.





Cómo consultar el índice de peligrosidad





Ante las dudas surgidas el fin de semana largo, cuando no se difundió el índice de manera clara, Yrone recordó que la principal vía de información es el SPLIF, que comunica las actualizaciones a través de:





-Redes sociales





-Canal de WhatsApp





-Guardia permanente para consultas telefónicas





Además, aseguró que, si el riesgo escala a niveles extremos, la difusión será “masiva y amplia”, en coordinación con los medios locales.





Prácticas cotidianas que hoy implican riesgo





El titular de Protección Civil también llamó la atención sobre situaciones que antes no representaban peligro y hoy sí pueden iniciar un incendio, debido al cambio en las condiciones ambientales:





-Uso de amoladoras





-Corte de pasto con cuchilla





-Trabajos con herramientas que pueden generar chispas





“Cosas que antes no podían provocar incendios, hoy sí”, señaló, y pidió extremar las precauciones en cada tarea cotidiana.





Un llamado al compromiso comunitario





Insistió en que ninguna normativa funciona sin el acompañamiento de la comunidad. “El criterio y la responsabilidad individual son clave para evitar incendios en una temporada donde el riesgo está instalado”, concluyó.