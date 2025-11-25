El Bolsón se moviliza en 25N: prevención, visibilización y convocatoria colectiva





Hoy, en pleno centro de El Bolsón, se llevó a cabo una jornada especial sobre violencia de género. En la plaza principal, varias instituciones se unieron para visibilizar la problemática, ofrecer información y promover la participación ciudadana.

“Lo digital también es real”, Eliana Huecho, jefa de la Comisaría de la Familia:

La oficial principal Eliana Huecho explicó que la jornada del 25N se organizó junto a diversas instituciones con el objetivo de fortalecer la prevención y la sensibilización. “Hoy estamos realizando una jornada de prevención en el marco del 25N. Es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y nos reunimos las instituciones que trabajamos permanentemente en esta temática”, señaló.

Desde la Comisaría de la Familia instalaron un stand informativo, entregaron folletería y realizaron encuestas para conocer la percepción de la comunidad sobre las distintas formas de violencia. Entre los materiales difundidos, destacó la guía sobre violencia digital, un fenómeno creciente.

“Siempre decimos que lo que es digital también es real, porque muchas veces no se logra dimensionar el daño que puede ocasionar. La violencia digital puede derivar en violencia física”, remarcó.

Respecto a las denuncias, Huecho aclaró que los números se mantienen similares al año pasado. “No hemos tenido un aumento significativo, pero cada denuncia tiene que ver con dejar de naturalizar situaciones de violencia. Sabemos que cuesta acercarse a la comisaría, denunciar maltrato psicológico, económico o físico, situaciones que muchas personas viven durante años”.

Sandra Contreras, referente de ATE Zona Andina:

“Estamos frente a un retroceso en muchos ámbitos”

Sandra Contreras, representante de ATE en la región, participó de la actividad como parte del Consejo de la Mujer y del área de género del propio sindicato. “Somos una organización que impulsa políticas para lograr ámbitos laborales libres de violencia”, sostuvo.

La sindicalista advirtió sobre el contexto actual: “Todo lo que fue impulsado por el movimiento de mujeres y los derechos conquistados hoy está en franco retroceso. Hay políticas nacionales que han debilitado la perspectiva de género y los programas de acompañamiento a víctimas”.

Contreras también vinculó la problemática con los espacios laborales y sindicales:

“En el ámbito sindical hacemos un esfuerzo enorme para no ser nuevamente opacadas por el género masculino, que históricamente ocupó los lugares de protagonismo. Incluso muchos dirigentes han estado ligados a situaciones de abuso de poder y violencia hacia las mujeres”.

Por eso, afirmó, la salida es colectiva: “Estamos en alerta y seguimos en pie de lucha. La violencia hacia las mujeres atraviesa todos los espacios, también los laborales. Nuestra responsabilidad es denunciar, resistir y defender lo conquistado”.





Norma Quisles, titular desarrollo social del Municipio de El Bolsón:

“Tenemos que repensar como sociedad las respuestas frente a la violencia”

Norma Quisles destacó que la jornada se organizó de manera conjunta entre todas las instituciones que trabajan articuladamente en la temática. “La idea es visibilizar y también promover la participación. Hay actividades interactivas para que la gente pueda opinar y reflexionar”, explicó.

Una de las propuestas más llamativas fue el ‘semáforo de la violencia’, una herramienta que permite identificar señales de alerta en vínculos afectivos. “Alguien selecciona una frase y entre todas las personas debatimos qué significa, por qué ocurre y qué conductas deberían preocuparnos. Sirve para cuestionar lo que muchas veces se naturaliza”.

La funcionaria también habló sobre la violencia en los primeros noviazgos:

“Si bien trabajamos con personas adultas, vemos la problemática en adolescentes porque atraviesa a las familias. Por eso tenemos folletería específica sobre señales de alerta en los primeros vínculos”.

Sobre el caso reciente de una mujer amenazada con un cuchillo por su expareja —y la posterior liberación del agresor— Quisles fue clara:

“Es un tema que debemos trabajar como sociedad. Lo vemos todos los días: situaciones que quedan sin resolver. Es algo que el Estado y la Justicia deben revisar para mejorar, porque es una realidad que se repite”.





¿Por qué hoy? Un día de memoria, lucha y visibilización global

La fecha no es azarosa: cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Naciones Unidas en 1999 mediante la resolución 54/134, en homenaje a las Hermanas Mirabal —activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo.

La violencia de género incluye toda forma de agresión —física, sexual, psicológica, económica o simbólica— basada en la desigualdad y el abuso de poder, ya sea en la esfera pública o privada.

En Argentina, la lucha contra estas violencias está respaldada por la Ley 26.485 —herramienta legal clave desde 2009— que busca prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres en sus relaciones interpersonales.

Una jornada en clave local, con mirada integral y colectiva

La actividad en El Bolsón —con actores institucionales, municipales y sindicales— refleja una estrategia que muchas veces se reclama: trabajo articulado, plural y comunitario. Desde la comisaría, pasando por los sindicatos, hasta las políticas municipales, la convocatoria busca acompañar víctimas, prevenir nuevas violencias y visibilizar situaciones que en muchos casos se esconden tras el silencio o la vergüenza.

Este 25N en El Bolsón resuena como un llamado urgente: a informarse, a reflexionar, a actuar. Porque la violencia de género no es un problema privado, sino un asunto social que exige respuestas colectivas.