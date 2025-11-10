El Bolsón tiene nuevo millonario: el ganador del Quini 6 apareció tras escuchar las noticias





Cecilia Aleuy, propietaria de la agencia número 64 El Loro, confirmó que el apostador es de la zona y que cobrará más de 1.700 millones de pesos. “No sabía que era su boleto”, contó. Tenia problemas para pagar la tarjeta y el auto roto.





La noticia que desde hace días recorría las casas, los comercios y los grupos de WhatsApp en El Bolsón finalmente encontró cierre. El ganador del Quini 6 que se había demorado en presentarse apareció en la agencia número 64 El Loro, y lo hizo después de escuchar las noticias que advertían el plazo límite para cobrar. Así lo confirmó la propietaria del local, Cecilia Aleuy, quien habló sobre la situación y el estado del flamante millonario.

“El ganador escuchó las noticias, me escuchó a mí pidiendo que, bueno, que por favor, que tenían tiempo hasta el 10. Y bueno, había tenido problemas personales y no había podido acercarse”, relató Aleuy.

Según contó, cuando el apostador se acercó al local ni siquiera sabía que él era el ganador: “Él no sabía nada. No sabía que era su boleto.”

Aunque por razones obvias la identidad del millonario no será revelada, Aleuy confirmó que “es de la zona, es de aquí” y que la jugada coincidió con la fecha y el horario que se venía comentando en la comunidad.

Respecto a la situación personal del ganador, la agenciera señaló que el premio llega en un momento más que oportuno:

“Había tenido problemas. Entonces esto es un mimo al alma. Es una persona que yo creo que sí, que le viene muy bien. Le va a cambiar la vida. Va a poder vivir tranquilo lo que le queda.”

Consultada sobre la demora en presentarse, Aleuy aclaró que no hubo especulación alguna:

“No, no, no especuló nada. Dice que tuvo problemas, o que había tenido problemas con el vehículo. Problemas que le pasan en la vida cotidiana a la gente. Y no había podido acercarse a la agencia. Y cuando escuchó dice: ‘Voy a ir porque a lo mejor no seré yo, qué sé yo’.”

Ahora, con la confirmación hecha y los papeles presentados, el premio se encuentra en proceso de pago sin inconvenientes:

“Ya lo tenemos todo resuelto. La gente de Lotería de Río Negro nos entiende bien. Ya teníamos los papeles en el negocio. Sea premio chico o premio grande, las agencias oficiales están online con la Lotería de Río Negro. Yo sabía que el premio se cobra. Llega el día que llega y se cobra.”

Aunque todavía no habló con el ganador sobre en qué planea usar el dinero, Aleuy deslizó que se trata de alguien que, como muchos, venía ajustado:

“Tenía el auto roto, no le alcanzaba para pagar la tarjeta de crédito. O sea, cosas cotidianas que le pasan a la gente.”

Este es el premio más grande entregado por la agencia en toda su historia.

Si bien El Loro ya había vendido otros importantes pozos —incluido un loto mayor hace 32 años y un telekino—, Aleuy no dudó: “Como este, creo que no”.

En El Bolsón, mientras tanto, el tema sigue siendo uno solo: la fortuna vive entre nosotros —y esta vez, cayó donde realmente hacía falta.