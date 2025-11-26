El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026 en una sesión marcada por fuertes posicionamientos nacionales

El Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó este miércoles, por unanimidad, el Presupuesto Municipal 2026 durante una sesión que, según los presentes, fue una de las más intensas de los últimos años. A pesar del consenso final, la discusión dejó en evidencia tensiones y alineamientos políticos vinculados al escenario nacional.

El intendente destacó que el presupuesto “respeta las obras provinciales en ejecución”, entre ellas la finalización de la Terminal, la culminación del edificio del IPPV y otros proyectos vinculados a infraestructura. Sin embargo, señaló que en el actual contexto del país no están contempladas obras financiadas por Nación, producto de la paralización generalizada de la obra pública nacional.

Aun así, dentro de la planificación 2026 figuran proyectos de gran relevancia histórica para Los Hongos. Uno de ellos es el Plan Director de Cloacas , que será licitado por Vialidad Provincial y financiado exclusivamente con fondos de Río Negro. “Hay obras que superan ampliamente el presupuesto municipal, pero que avanzarán gracias al aporte de la Provincia”, explicó el jefe comunal.

La sesión estuvo atravesada por cruces políticos que marcaron diferencias y realineamientos con fuerzas nacionales. “Es uno de los debates más picantes que me ha tocado ver en un presupuesto”, reconoció el Intendente, quien aseguró que su gestión “siempre prioriza la administración local, el diálogo y la proyección conjunta”, aunque admitió que el clima político nacional empieza a tensar también las discusiones municipales.

Uno de los puntos destacados del Presupuesto 2026 es que no prevé aumentos en las tasas comerciales, una decisión valorada por el cuerpo legislativo. “En un contexto donde los costos aumentan, el esfuerzo del municipio por mantener tasas sin incrementos es notable”, remarcó el jefe comunal.





Gestión de los nuevos senadores y diputados nacionales

Respecto a las obras pendientes de financiamiento nacional, el Intendente adelantó que comenzarán gestiones formales ante los representantes rionegrinos en el Senado y la Cámara de Diputados, particularmente de La Libertad Avanza. El objetivo es reactivar proyectos clave como Agua y Luz para la Loma del Medio, una infraestructura esencial para más de 700 familias.

“Estamos hablando de vecinos, de chicos, de personas con discapacidad, de jubilados que necesitan vivir dignamente. El proceso de regularización avanza, pero para adjudicar y poner en venta los lotes es indispensable contar con los servicios básicos”, subrayó.

El intendente confirmó que el pedido formal será elevado en los próximos días y reiteró que, aunque el compromiso de Nación sigue vigente, su concreción depende de un acompañamiento político activo. “La Provincia tiene representación y vamos a pedir que esas voces gestionen lo que corresponde para El Bolsón”, concluyó.