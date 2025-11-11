El granizo volvió a golpear al Alto Valle

El granizo genera lesiones directas en los frutos y hojas, reduciendo su calidad comercial, mientras que las lluvias excesivas provocan el temido "cracking" o agrietamiento.

Según los técnicos, este problema ocurre cuando la fruta absorbe demasiada agua y la piel se rompe al no poder estirarse al ritmo de la pulpa, lo que reduce drásticamente el valor comercial.

La tormenta llega en un contexto delicado para la fruticultura del Alto Valle, que ya arrastra costos elevados, pérdidas por heladas tardías y una rentabilidad ajustada. Ahora, el temor es que se repitan estos episodios tempranos, complicando aún más una campaña 2025 que ya se anticipa como una de las más desafiantes de los últimos años.









El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas aisladas y posibles granizadas en el norte patagónico, por lo que el sector continúa en estado de alerta, a la espera de una mejora en las condiciones climáticas.