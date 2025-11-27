El Hoyo recibió una distinción por MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia)

Noticias Del Bolson noviembre 27, 2025




Unicef y el gobierno provincial entregaron un reconocimiento al  Municipio de El Hoyo, de la mano de su intendente César Salamín, en conjunto con otros municipios y comunas rurales que conforman MUNA.





El programa, en esta primera etapa, permitió realizar un autodiagnóstico, respecto de la realidad local en materia social, de salud, de educación y de vulneración de derechos niños, niñas y adolescentes.



Además, contó con la planificación de un plan de acción en el marco del fortalecimiento del sistema de protección y promoción de entornos libres de violencias, que tendrá su etapa de ejecución en el año 2026.











