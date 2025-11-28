Exitosa respuesta de visitantes en la reapertura del ANPRALE

El Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido habilitó el ingreso con aforo y medidas reforzadas, tras un proceso técnico que definió zonas seguras y sectores que seguirán cerrados por riesgos del incendio estival.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático completó la reapertura del ANPRALE luego de un trabajo integral que permitió habilitar la mayoría de sus senderos y circuitos. La medida restablece el uso público del área protegida para visitantes y pobladores, garantizando condiciones seguras en los sectores afectados por el incendio de la última temporada.





Durante el fin de semana largo se registró el ingreso de 729 visitantes, en un operativo que incluyó la presencia de guardas e informantes ambientales, personal del ANP Río Limay, Policía de Río Negro y la Patrulla de Montaña. Los equipos reforzaron los controles en los accesos y acompañaron los recorridos de mayor tránsito, especialmente ante las altas temperaturas y la exigencia de los senderos.





Si bien la reapertura alcanza casi todo el territorio del área, dos sectores continuarán cerrados por riesgo de caída de árboles y rocas, movimientos de suelo y falta de demarcación: el tramo Portal Doña Rosa – Refugio Hielo Azul y el sendero Refugio Laguna Natación – Encajonamiento del Azul. Solo podrán ingresar equipos técnicos y autoridades hasta que se determine que estos espacios son seguros.









Para avanzar con la habilitación, la Secretaría trabajó junto al ICET en un plan técnico que incluyó estudios de geólogos, biólogos, botánicos y especialistas en senderos. El informe permitió identificar zonas seguras, definir aforos y establecer condiciones de uso público. “La prioridad es garantizar una reapertura responsable que cuide a las personas y acompañe la recuperación del área afectada”, destacó la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.





El operativo del fin de semana también contó con refuerzos extraordinarios ante la mayor afluencia de turistas y la asistencia a personas con deshidratación o fatiga. A partir de esta temporada, la Secretaría aplicará cierres preventivos en función de alertas meteorológicas oficiales, con el fin de reducir riesgos por vientos, lluvias intensas u otros fenómenos en zonas sensibles del ANPRALE.





Se recuerda que para entrar al área es obligatorio registrarse previamente. El registro permite ordenar el ingreso, aplicar aforos por circuito y activar bloqueos ante alertas meteorológicas. También es una herramienta clave para la seguridad en caso de emergencia.