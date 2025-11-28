Fiesta, ampliaciones y nuevas incorporaciones: la Residencia Quilla Hue cierra el 2025 con grandes noticias



Desde el patio interno de la Residencia , el clima es de celebración anticipada. Su directora, Romina Pontone, nos recibe como siempre, con la mejor predisposición y una sonrisa que se replica en todo el equipo del hogar. Pero además del buen ambiente, lo que abunda son las excelentes noticias para cerrar el 2025.





Pontones confirmó que la institución prepara un gran festejo de fin de año, con baile, música y comida. “Vamos a hacer un cierre con todos los talleristas que tenemos. Queremos festejar el año hermoso que tuvimos”, expresó. La fiesta incluirá la participación de docentes de música, radio, pintura, carpintería y educación física, que trabajan a diario para mantener activos a los residentes.





Nuevos ingresos al equipo





Además del cierre festivo, Pontones destacó la incorporación de nuevo personal, algo muy valorado en el funcionamiento cotidiano del espacio. “Ingresó una cocinera y un operador. Estamos contentos”, celebró.





La directora remarcó que este año estuvo marcado por novedades positivas, tanto para el equipo como para los adultos mayores que asisten diariamente.

Una obra largamente esperada





Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la ampliación del lavadero, obra que ya está en marcha y que representa un salto de calidad para la residencia. “Estamos con la ampliación del lavadero, que veníamos deseando hace un montón. Recibimos al equipo técnico de Viedma y nos trajeron la noticia de que ya está ejecutada la compra de un lavarropa industrial”, explicó Pontones.





A esto se suma la llegada de sábanas, colchones, ropa de cama y blanquería, entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social, según confirmó la directora. “Estamos muy agradecidos por toda esta ayuda que hemos recibido en este tiempo”, dijo.





La vida cotidiana: entre historias, talleres y verano





Actualmente, la residencia alberga a 12 adultos mayores, aunque el movimiento diario asciende a 15 gracias al centro de día. “No todos duermen aquí. Algunos vienen a pasar el día hasta la tarde”, explicó la directora mientras observábamos la llegada de los residentes, siempre recibidos como una fiesta.





Con la llegada del verano, disfrutan del patio, las salidas y las actividades que forman parte de la rutina. “La idea es que ellos siempre estén activos”, remarcó. Cada día incluye talleres y espacios recreativos que fortalecen el bienestar físico y emocional de los abuelos.





Historias de vida que dan identidad





Pontones también se refirió a las historias que conviven dentro del hogar: desde abuelos con impronta tanguera hasta quienes crecieron en el campo. “Casi todos son del campo, de Mallín o de La Pampa. Por eso la música, la guitarra y el baile les encantan”, contó.





Entre las voces destacadas, mencionó a Magdalena Riquelme, una residente a la que “le encanta cantar y contar su historia de vida”. Según la directora, es casi seguro que durante la fiesta interpretará alguna canción.





El gran cierre: 17 de diciembre





La celebración final será el 17 de diciembre, fecha en la que la Residencia planea “tirar la casa por la ventana… o mejor dicho, sacarla por la ventana”, dijo entre risas Pontones. El menú no estará completo sin un clásico: “Vamos a cerrar con un buen corderito”.

La directora se mostró agradecida por los avances logrados y por el apoyo provincial recibido durante el año. “Es un cierre como se debe hacerlo”, concluyó.