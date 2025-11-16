Fin de fiesta en Lago Escondido: 121 máquinas, campeones definidos y un cierre “soñado” del Prokart 2025

Un escenario que volvió a estar a la altura

El circuito del Lago Escondido volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro del karting regional. Con una doble fecha final que reunió a 121 kartings, el Prokart cerró su temporada 2025 con dos jornadas cargadas de acción, clima casi ideal y un nivel deportivo que dejó claro por qué la categoría sigue creciendo año tras año.

Desde el inicio, la sensación general era de celebración. Y quien mejor lo sintetizó fue el propio presidente de la Asociación de Pilotos de Prokart, Charlie del Río, bronceado por el sol pero aún más marcado por la satisfacción.

“No, más que nada me ves feliz. Esa es la realidad. 121 kartings acá presentes. Un cierre de campeonato soñado”, destacó sin rodeos.

El viento que se levantó por momentos en la tarde del domingo no opacó el clima general de fiesta. Como señaló el periodista al recibirlo:

“Se está levantando un poquito de viento, pero sábado y domingo, a pedir de la organización”.

Del Río coincidió:

“La verdad que estoy muy feliz, muy feliz… vinieron prácticamente todas las categorías menos una a pelear la final acá”.

Carreras de alto nivel y campeones definidos

A pesar de reconocer que tenía la cabeza “muy metida en la parte organizativa” como para recitar todas las coronaciones, del Río dejó algunas confirmaciones:

“Gonzalo Castillo en Super Sudam Master… y ya están casi todas las categorías definidas”.

Sobre el nivel deportivo, destacó especialmente una de sus preferidas:

“La Junior 125… un carrerón. Una carrera tremenda, estratégica, definida a media vuelta. Muy bueno”.

Y subrayó el elemento que más lo emocionó durante todo el año:

“La felicidad mía pasa por el sentido de pertenencia que tienen los pilotos, los equipos, el grupo de trabajo que se ha formado”.

De cara al 2026, dejó una pista fuerte:

“Posiblemente vamos a tener dos fechas acá… necesitamos algunas mejoras en el circuito, pero capaz que antes de lo pensado nos tienen de vuelta por acá”.

Juan Manuel López: constancia, familia y un título trabajado todo el año

En la categoría Pista 150, uno de los grandes protagonistas del fin de semana fue Juan Manuel López, quien llegó al circuito con posibilidades de ser campeón… y lo logró incluso antes de largar la final.

“La verdad es que sí, la verdad es que contento… estamos pasando un excelente fin de semana en El Bolsón, disfrutando con la familia y haciendo lo que a uno le apasiona”, dijo con una mezcla de alivio y alegría.

El título se definió el sábado mismo:

“Ayer en la clasifica ya pudimos ser campeón, así que corrimos tranquilos… tuvimos la suerte de que pudimos ganarla”.

Aun relajado por la obtención del campeonato, sabía que la carrera final no sería un paseo:

“Hoy está difícil… largamos primero, pero va a ser bastante peleada. Intentando darlo todo como siempre”.

Sobre la temporada, López fue contundente:

“Tuvimos un año excelente, muy regular. Estuvimos siempre peleando adelante. Cuando hubo alguna complicación, seguimos trabajando para revertirla”.

Y, como todo campeón que sabe lo que cuesta llegar, dedicó con el corazón:

“En especial a mi familia, a mi señora, a mis hijos… a Luciano Alino que me entrega un motor impresionante… a Juan La Padula, a los amigos, a todos los chicos”.

Agustín Debe – Fede Fundaro: campeones en binomio en 125 Varilleros

Otra historia fuerte del fin de semana fue la consagración del binomio Agustín Debe – Fede Fundaro en la 125 Varilleros, una modalidad novedosa y cada vez más presente en el campeonato.

Agustín lo explicó con claridad:

“Estamos corriendo en binomio con Fede Fundaro… es una modalidad nueva dentro de todo. Puede correr una carrera uno, la siguiente otro, y así”.

Aunque este año él corrió apenas tres fechas, le tocó estar justo en la cita más importante:

“Me tocó estar también en la definición del campeonato… Fede tuvo una lesión y no tuvo chance de correr, así que no quedó otra que venir”.

El campeonato tuvo un rival durísimo:

“Muy parejo con Miguel López en todas las carreras, la verdad que estaba para cualquiera”.

Pero un detalle técnico terminó marcando la diferencia:

“Él tuvo una instrucción en técnica en una de las fechas pasadas y eso nos dio una ventaja en los puntos… nos hizo llegar un poco más tranquilos a la definición”.

Para Agustín, la pasión sigue intacta después de años en el karting:

“Lo más lindo… vengo disfrutando de este deporte hace un montón de años. Cada vez que podemos, corremos”.

Y ya con el himno sonando para ir a pista: