Finalizó el curso de panadería en Puerto Patriada

Noticias Del Bolson noviembre 12, 2025



Más de 15 personas completaron la capacitación en panadería realizada en el SUM de Puerto Patriada, la cual tuvo una duración de tres meses.

El curso estuvo a cargo de Aixa Bilotti y permitió a los participantes adquirir herramientas prácticas y teóricas para la elaboración de productos de panificación, lo que fortaleció sus oportunidades laborales y de emprendimiento local.

Además, se estudiaron las normas de seguridad e higiene, tanto de las instalaciones como el rol que tienen las personas que manipulan materias primas en la prevención de transmisión de enfermedades a través de productos alimentarios, en continuidad con los cursos de manipulación de alimentos que la municipalidad brinda regularmente como política de seguridad alimentaria.

Las actividades fueron posibles gracias a un convenio con la Secretaria de Trabajo de la Provincia del Chubut.










Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)