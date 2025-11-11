Formulan cargos por abigeato agravado en la zona rural de Laguna Blanca

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos personas por su presunta participación en un hecho de abigeato agravado cuando ambos habrían sustraído 40 animales caprinos —10 de raza criolla y 30 de raza angora— pertenecientes a un productor local, que luego habrían sido trasladados en vehículos distintos y comercializados en la región.





El mismo ocurrió entre el 16 y el 18 de diciembre de 2024 en la zona rural de Laguna Blanca, cerca de la localidad de Comallo. Se fijó oportunamente una audiencia a los fines de formular cargos pero debió postergarse debido al cambio de abogados defensores.

La investigación cuenta con diversos elementos probatorios, entre ellos denuncias, entrevistas testimoniales, actas policiales, una inspección ocular y registros fotográficos realizados por personal de la Subcomisaría 74 de Comallo.





El hecho fue calificado como abigeato agravado en razón del número de cabezas sustraídas, conforme a los artículos 45, 167 segundo párrafo y 167 quater inciso 4° del Código Penal, atribuyendo a los imputados el rol de coautores.





Durante la audiencia, el defensor penal particular manifestó que sus asistidos no prestarían declaración y que no formularían objeciones respecto de la acusación ni del plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Señaló además que trabaja en una teoría del caso distinta, que será desarrollada en el marco de la investigación.





El juez de garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de abigeato agravado, previsto en los artículos 45, 167 ter segundo párrafo y 167 quater inciso 4° del Código Penal, y fijó un plazo de investigación de cinco meses, hasta el 11 de abril de 2026.