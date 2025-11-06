Formulan cargos a un hombre por abuso sexual en un colectivo que viajaba desde El Bolsón a Bariloche



El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de abuso sexual simple, por un hecho ocurrido dentro de un colectivo de transporte que realizaba el trayecto entre El Bolsón y Bariloche. El episodio salió a la luz luego de que la víctima pidiera ayuda durante el viaje y fuera asistida por el chofer.





Según la acusación presentada durante la audiencia, el imputado habría realizado tocamientos indebidos a una pasajera, lo que motivó su inmediato pedido de auxilio. El conductor intervino para resguardar a la mujer y, al arribar a la terminal de Bariloche, dio aviso a personal policial. Los agentes acudieron al lugar y concretaron la detención del sospechoso en el mismo andén de la terminal.





En el marco de la audiencia, el juez de Garantías revisó la legalidad del procedimiento y consideró que la detención se ajustó a las normas vigentes. La defensa pública no se opuso a la medida, aunque solicitó que se garantice la continuidad de los tratamientos médicos que el acusado recibe por una enfermedad crónica. Ante esto, el magistrado ordenó coordinar su atención con el hospital zonal y con un centro de salud especializado.





Tras escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria. Además, dispuso medidas cautelares destinadas a asegurar que el imputado permanezca a derecho durante el desarrollo del proceso.





Como respaldo de la acusación, la fiscalía presentó la denuncia realizada por la víctima y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que evaluó el nivel de riesgo como leve. La investigación continuará con la toma de declaraciones y la recolección de otros elementos probatorios.