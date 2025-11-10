Incendio en el casino de suboficiales de gendarmería, una noche de tensión y gran movilización





Una noche convulsionada se vivió este domingo en El Bolsón, luego de que un incendio de importantes dimensiones afectara el histórico Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional y una vivienda lindante. El siniestro se registró alrededor de las 22:30 horas y demandó un amplio despliegue de Bomberos Voluntarios, personal del SPLIF, Policía, Tránsito y Defensa Civil municipal. Una bomberos resulto lesionada y debió ser asistida en el hospital local.





Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, la primera alerta ingresó mediante llamados telefónicos que daban cuenta de fuego en la estructura perteneciente a Gendarmería, ubicada en zona urbana. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y una primera dotación se dirigió al lugar.

Al llegar, los bomberos se encontraron con un escenario complejo: “El siniestro se encontraba prácticamente generalizado, principalmente en el sector del entretecho del Casino de Suboficiales”, relató Navarro. Las llamas ya se habían propagado hacia una vivienda contigua, y existía riesgo de que el fuego avanzara sobre otras cuatro o cinco casas linderas.

Amplio despliegue y trabajo coordinado





Para contener el avance del fuego, fue necesario convocar refuerzos. En total, trabajaron siete dotaciones de Bomberos, más apoyo del SPLIF, personal policial, tránsito y Defensa Civil. También se sumó un móvil de ataque rápido desde el destacamento de Mallín Ahogado. Además, el hospital local dispuso una ambulancia en el lugar debido a la magnitud del operativo.

Navarro detalló que la primera línea de ataque se concentró en el sector de la cocina del Casino, mientras que una segunda línea trabajó sobre la vivienda afectada hacia zona Sur. Con la llegada de más equipos, se estableció un perímetro operativo desde calle Ángel del Agua, evitando así una mayor propagación.





El trabajo demandó entre dos horas y media y tres horas de labor intensa, tanto desde el interior como desde el techo. “El personal estuvo arriba del techo levantando chapas para ingresar desde arriba y desde abajo. Hay que destacar la sinceridad y el profesionalismo de todos los compañeros”, remarcó el jefe del cuerpo activo.





Daños materiales significativos





El Casino de Suboficiales, considerado un edificio histórico para la fuerza, sufrió daños importantes. “Si hablamos en porcentaje, estamos hablando de una pérdida total del entretecho. El resto de la estructura no sufrió temperatura”, explicó Navarro, quien describió daños principalmente en los dos metros superiores de la construcción.





La vivienda lindante, por su parte, también sufrió pérdidas considerables debido a la propagación del calor y fuego por el entretecho compartido. No se reportaron pérdidas humanas, pero sí se informó que una bombera resultó lesionada tras recibir un golpe durante las tareas. “Tenía todo el equipo de protección, se la asistió y fue trasladada al hospital para evaluación. Actualmente se encuentra bien”, afirmó Navarro.





Investigación en marcha





Respecto al origen del incendio, el jefe de Bomberos indicó que las primeras observaciones muestran el foco en el sector de cocina del Casino, aunque ya en el entretecho. Sin embargo, aclaró que las causas aún deben ser establecidas: “No podemos determinar ni afirmar cuáles fueron las condiciones del inicio. Eso queda en manos de los peritajes de Policía y Gendarmería”.





Al ser consultado sobre la posibilidad de que el incendio estuviera relacionado con la tormenta eléctrica que afectó la región esa misma noche, Navarro fue categórico: “No tenemos registro alguno de caída de rayos en la localidad. No podemos vincular este siniestro con el temporal”.





Una noche difícil, un trabajo valorado





Finalmente, Navarro destacó el trabajo conjunto de todas las instituciones involucradas y agradeció especialmente el apoyo del SPLIF y del hospital. “El compromiso y profesionalismo de cada integrante permitió controlar una situación que podría haber sido aún peor”, subrayó.





Mientras continúan las tareas de peritaje y evaluación de daños, el histórico Casino de Suboficiales permanece clausurado y la familia afectada de la vivienda lindante evalúa las pérdidas.