INCENDIO EN EPUYÉN: CERCA DE 90 BRIGADISTAS TRABAJAN DESDE EL AMANECER MIENTRAS CONTINÚAN LAS EVACUACIONES PREVENTIVAS

Así se ve el incendio ahora, siendo las 7.30 AM, video gentileza Lucas.





Tras una noche complicada por las ráfagas y una topografía adversa, el operativo refuerza el trabajo en los flancos activos. El jefe del operativo, Luis Fernández, y el director de Protección Civil municipal, Jorge Bonansea, detallaron el despliegue, las zonas críticas y las evacuaciones preventivas realizadas en Apablaza.

Una mañana clave: avance del operativo a las 8 de este martes

En la zona de Epuyén, el incendio mantiene un comportamiento activo y exige un fuerte despliegue desde temprano. El jefe del operativo, Luis Fernández, confirmó que el movimiento comenzó apenas amaneció.

“Estamos, sí, de temprano. A partir de las 07 de la mañana se empezó a distribuir la gente para el lugar del incendio. Ya empezaron a trabajar ya de tempranito para poder hacer los ejercicios ayer y, bueno, tratar de llegar a los focos más altos”, señaló.

El operativo cuenta entre 85 y 90 combatientes en terreno:

“Hoy tenemos en terreno aproximadamente 90, entre 85 y 90 personas combatientes en el terreno. Ellos se dedican exclusivamente a lo que es realización de fajas, brechas, como lo conocen algunos. Y, bueno, asegurar el trabajo que se hizo ayer que dio resultado, al menos por el flanco izquierdo”.

Terreno escarpado y zonas prioritarias

Fernández advirtió que el área presenta características que dificultan el ingreso:

“Es una zona de una topografía difícil, quebrada y con mucha carga de vegetación, sí”.

Por ese motivo, explicó que el flanco alto aún se está evaluando:

“Nosotros la parte alta no la vamos a… la estamos evaluando por una cuestión de seguridad para los combatientes”.

Este martes el foco estará puesto en las áreas donde el fuego avanzó con mayor fuerza:

“Hoy nos vamos a ocupar lo que es parte de la población arriba, todo lo que es flanco izquierdo, parte de la cola del incendio que está activo, lo que es el complejo de Cris atrás y la parte de flanco izquierdo hacia la cabeza”.

¿Helicóptero en camino? Todo depende del viento

La posibilidad de sumar el helicóptero 412 está sobre la mesa, pero condicionada al clima:

“Si iban a activar un helicóptero, un 412, vamos a tratar de que pueda operar por las condiciones meteorológicas, ¿no?”.

Los técnicos anticiparon que los vientos aumentarán hacia el mediodía, limitando la ventana operativa:

“Hoy a partir de mediodía empezaba a incrementar más el viento, por lo que nos pasaron los chicos, los técnicos”.

La aeronave solo despegará si los pilotos consideran seguro volar:

“Es una zona con una característica media complicada porque es la topografía medio encajonada… los pilotos si dicen que pueden volar, van a volar, sino hay que acatarse a ello”.

Evacuaciones preventivas en Apablaza: “Personas mayores, niños y quienes tenían problemas de salud”

Al operativo también se sumó el director de Protección Civil del municipio de Epuyén, Jorge Bonansea, quien confirmó que ayer se realizaron evacuaciones preventivas en Apablaza.

“Sí, buenos días. Hubo un grupo ahí de personas que se tuvo que evacuar por una cuestión de prevención”, explicó.

La evacuación fue coordinada por la Policía y la Subsecretaría de Protección Ciudadana:

“Fundamentalmente se retiró a personas mayores de edad o niños, aquellas que tenían algún problema de salud. Pero por una cuestión de prevención”.

Bonanciel destacó que Bomberos de Epuyén mantuvo guardia permanente durante toda la noche en la zona:

“Desde el inicio del incendio hasta toda la población de Apablaza, y un poblador más adelante, más al sur, que también por una cuestión de seguridad y de resguardo se tuvo que evacuar”.

Aclaró además que no hay viviendas en el área inmediata al incendio, pero sí pequeñas poblaciones alrededor:

“Hay poblaciones que son todas estas familias, digamos, son 6 o 7 viviendas”.

Frente a un eventual cambio en la rotación del viento, ya se encuentran alertadas otras zonas:

“Igual quedó alertado todo lo que es la zona de La Angostura y toda la zona aparte del Pedregoso Bajo, en caso de haber un incremento del viento o un cambio de rotación para evacuar”.