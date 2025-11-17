Incendio fuera de control en El Pedregoso: evalúan evacuaciones por múltiples focos secundarios

Fuertes ráfagas y sequía extrema complican el operativo; el jefe del Servicio de Manejo del Fuego, Luis Fernández, confirmó que la situación es “crítica” y que ya se avisó a los pobladores de la zona oeste del río Epuyén.

Un incendio forestal de grandes proporciones avanza esta tarde sobre la zona de El Pedregoso, área dependiente del municipio de Epuyén, en un sector elevado próximo a la Laguna plesiosaurio —mencionada en algunos testimonios como “Laguna Plesiosaurio”—, donde trabajan brigadistas del Servicio de Manejo del Fuego.

En el lugar, Luis Fernández, uno de los jefes del operativo, confirmó a este medio que el avance del fuego se agravó por el temporal de viento que afecta a la región.

“La parte meteorológica, sobre todo el viento, es lo que nos está complicando bastante, se está complicando todo”, advirtió. Recordó que la alerta ya estaba emitida y que “estaba avisada la población de esto”, al tiempo que remarcó: “Esto está fuera de control, lamentablemente, por la intensidad del viento y, bueno, la sequía reinante, ¿no?”





Evacuaciones en marcha

Fernández confirmó que ya se trabaja en el aviso a los pobladores ubicados al oeste del río Epuyén, donde la situación se volvió peligrosa:

“En la parte oeste del río Epuyén ya se tomó la determinación de avisar y, bueno, las personas que se autoevacúan se van a autoevacuar y los demás se van a evacuar. Ya está, porque tenemos una situación crítica con el fuego.”

El jefe del operativo detalló que hay múltiples focos secundarios generados por el viento, lo que obliga a priorizar la seguridad de las familias:

“Situación crítica con el fuego donde hay múltiples focos secundarios que… por la dirección del viento nos lleva a evacuar a esta zona.”

Personal en el frente de fuego

Consultado sobre los equipos que trabajan en el lugar, Fernández indicó:

“El personal que está afectado ahí en el borde del fuego es personal del Servicio del Manejo del Fuego.”

Origen del incendio: sin hipótesis firmes

Hasta el momento no hay indicios claros sobre cómo comenzó el incendio.

“Por ahora no tenemos nada. Eso va a ser materia de investigación al final de esto”, sostuvo Fernández.

Se le mencionó la posibilidad de un inicio cercano a un complejo de cabañas en construcción, a lo que respondió:

“Es conocido como la Laguna del plesiosaurio, o el Complejo de Cris, o algo así, de familia Pablaza al fondo… No tenemos idea de cómo se originó, obviamente. Eso es materia de investigación al final.”

Sobre la presencia de líneas eléctricas en ese sector, aclaró:

“Que yo tenga entendido, no. Pueden ser domiciliarias que lleguen hasta el complejo, pero pública no creo.”

Expectativa por la baja del viento

Respecto a la evolución meteorológica, Fernández se mostró prudente:

“Esperemos que sí, que baje la intensidad. Lo que dice la alerta es que sí baja… ya retomando la noche, tipo 10, 11 de la noche, yo creo que va a empezar a bajar la intensidad.”

Sin embargo, advirtió que la topografía puede jugar en contra:

“Este lugar también tiene la característica de que es un lugar de mucho viento, entonces no sé cuánto más va a bajar la intensidad del viento.”

