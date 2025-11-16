¡Información importante! Suspensión de clases.









📚 La Provincia dispuso la suspensión de clases en todos los turnos en la localidad de El Hoyo.

🏞️ Desde la Municipalidad se suspenden todas las actividades al aire libre y se recomienda no circular salvo que sea realmente necesario.





⚡🚰Tené en cuenta que podrían registrarse cortes de energía y agua de forma preventiva.





⸻





🛑 Recomendaciones

• 🔒 Asegurá objetos sueltos en patios, techos y balcones.

• 🌳 Evitá zonas arboladas y mantenete lejos de cables o postes.

• 🚗 Conducí con precaución: ráfagas fuertes en ruta.

• 🏠 Cerrá puertas, ventanas y bajá persianas.

• 🐾 Resguardá a tus mascotas.

• ⚡ No te acerques a cables caídos: avisá a emergencias.

• 🔦 Tené linterna y celular cargado.

• 🚫🔥 Recordá que las quemas están prohibidas.

• 🧑‍🏭 Si trabajás con herramientas que generan chispas, extremá las precauciones.





⸻





🚨 Ante cualquier emergencia llamá a:

Desde el municipio de El Hoyo emanaron un alerta naranja por fuertes vientos previstos para toda la cordillera de Chubut y Santa Cruz, habrá nuevas actualizaciones para mañana.👩‍🚒 100 | 👮‍♀️ 101 | 👷🏻 0800-666-2447