¡Información importante! Suspensión de clases.

Desde el municipio de El Hoyo emanaron un alerta naranja por fuertes vientos previstos para toda la cordillera de Chubut y Santa Cruz, habrá nuevas actualizaciones para mañana.
📚 La Provincia dispuso la suspensión de clases en todos los turnos en la localidad de El Hoyo.
🏞️ Desde la Municipalidad se suspenden todas las actividades al aire libre y se recomienda no circular salvo que sea realmente necesario.
⚡🚰Tené en cuenta que podrían registrarse cortes de energía y agua de forma preventiva.
🛑 Recomendaciones
• 🔒 Asegurá objetos sueltos en patios, techos y balcones.
• 🌳 Evitá zonas arboladas y mantenete lejos de cables o postes.
• 🚗 Conducí con precaución: ráfagas fuertes en ruta.
• 🏠 Cerrá puertas, ventanas y bajá persianas.
• 🐾 Resguardá a tus mascotas.
• ⚡ No te acerques a cables caídos: avisá a emergencias.
• 🔦 Tené linterna y celular cargado.
• 🚫🔥 Recordá que las quemas están prohibidas.
• 🧑🏭 Si trabajás con herramientas que generan chispas, extremá las precauciones.
🚨 Ante cualquier emergencia llamá a:👩🚒 100 | 👮♀️ 101 | 👷🏻 0800-666-2447
