¡Información importante! Suspensión de clases.

Noticias Del Bolson noviembre 16, 2025



Desde el municipio de El Hoyo emanaron un alerta naranja por  fuertes vientos previstos para toda la cordillera de Chubut y Santa Cruz, habrá nuevas actualizaciones para mañana.

📚 La Provincia dispuso la suspensión de clases en todos los turnos en la localidad de El Hoyo.
🏞️ Desde la Municipalidad se suspenden todas las actividades al aire libre y se recomienda no circular salvo que sea realmente necesario.

⚡🚰Tené en cuenta que podrían registrarse cortes de energía y agua de forma preventiva.


🛑 Recomendaciones
🔒 Asegurá objetos sueltos en patios, techos y balcones.
🌳 Evitá zonas arboladas y mantenete lejos de cables o postes.
🚗 Conducí con precaución: ráfagas fuertes en ruta.
🏠 Cerrá puertas, ventanas y bajá persianas.
🐾 Resguardá a tus mascotas.
⚡ No te acerques a cables caídos: avisá a emergencias.
🔦 Tené linterna y celular cargado.
🚫🔥 Recordá que las quemas están prohibidas.
🧑‍🏭 Si trabajás con herramientas que generan chispas, extremá las precauciones.


🚨 Ante cualquier emergencia llamá a:
👩‍🚒 100 | 👮‍♀️ 101 | 👷🏻 0800-666-2447 











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)