Jazmín, doble campeona mundial en formas con armas: orgullo patagónico

La emoción y el orgullo fueron protagonistas tras el regreso de la delegación patagónica que participó de un importante torneo internacional de artes marciales. Jazmín volvió a consagrarse campeona mundial en la categoría de formas con armas (espadas), revalidando así su título obtenido el año anterior y convirtiéndose en doble campeona del mundo.





Una experiencia formativa de alto nivel





El entrenador y referente del equipo, Marcos Molina, destacó la magnitud del evento y el aprendizaje obtenido:





“Participamos en un seminario muy importante, dirigido por los mejores atletas de la modalidad Point Fight de Canadá, Estados Unidos, Alemania y Argentina. Eso fue el viernes, trajimos nuevo material técnico para que los luchadores puedan practicar y mejorar su nivel de combate”, explicó.

El seminario fue una instancia clave de preparación para las jornadas competitivas que se desarrollaron el fin de semana, donde se midieron atletas de distintos países y niveles.





Tres podios en tres categorías





El sábado llegó el turno de la competencia oficial. Jazmín volvió a brillar en su especialidad:





“Fue nuevamente campeona mundial por segundo año consecutivo en formas con espadas. Es una felicidad enorme. Es una categoría muy difícil y, aun así, logró destacarse”, expresó Marcos con orgullo.

La atleta también compitió en Light Contact, donde obtuvo el segundo puesto, y el domingo cerró su participación con formas a manos vacías y combate, alcanzando el tercer lugar en una categoría de altísima exigencia. Trajo tres lugares en el podio: primero, segundo y tercero. Es un gran logro, considerando el nivel del torneo y la cantidad de competidores”, destacó su entrenador.





Reconocimiento internacional y proyección futura





Durante la premiación, Jazmín recibió además una medalla de reconocimiento del maestro Jaime Sousa (Brasil), quien destacó su trabajo y constancia.





“El maestro me dijo que viene siguiendo su progreso en redes sociales, es un honor muy grande. Ahora representamos a la federación brasileña DAKAM en Argentina, y soy el único representante en el país. Esto nos permitirá compartir material técnico y que los competidores argentinos puedan participar gratuitamente en los torneos del maestro Jaime”, explicó Marcos.





Un sueño posible gracias al esfuerzo conjunto





El viaje al torneo también fue un desafío logístico y económico. Marcos agradeció el apoyo recibido:





“La verdad, si mirábamos la billetera, no podíamos ir a Bariloche. Pero pudimos hacer el viaje gracias a la ayuda de Milton Reyes, director de Deportes de Chubut. Y eso nos permitió vivir esta alegría doble, porque además Jazmín estudia aquí, en El Bolsón, y tiene una fuerte vinculación con la comunidad”, subrayó.





Con su dedicación y disciplina, Jazmín no solo representa a la Patagonia en el mundo, sino que también inspira a nuevas generaciones de jóvenes deportistas a perseguir sus metas con esfuerzo y pasión.