La tormenta con granizo provocó varias emergencias en El Bolsón

Bomberos Voluntarios trabajó en una quema detrás de Radio Nacional, asistió a una familia cuya vivienda se inundaba y retiró un árbol caído que bloqueaba una calle.

La fuerte tormenta acompañada de una intensa caída de granizo que afectó ayer a El Bolsón generó múltiples intervenciones de los Bomberos Voluntarios. Las precipitaciones en cortos lapsos y el granizo acumulado complicaron distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas bajas.

En diálogo con este medio, Enzo Navarro, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, explicó que la primera salida fue por una quema detrás de Radio Nacional, en la zona de la costanera, entre las calles Rivadavia y Pagano. El foco fue controlado rápidamente pese a las dificultades que generaba el temporal.





Minutos más tarde, las dotaciones debieron trasladarse al sur de la ciudad, donde una familia solicitó auxilio debido a que el agua ingresaba a su vivienda producto del anegamiento repentino. Los bomberos trabajaron para drenar el sector y evitar mayores daños.









Finalmente, también se registró la caída de un árbol que obstruía por completo una calle, lo que obligó a realizar tareas de despeje para restablecer la circulación vehicular.









Navarro destacó que, pese a la intensidad del fenómeno, no se registraron personas heridas y todas las situaciones pudieron resolverse con rapidez.



