La Universidad Fasta Bariloche abrió las inscripciones para 2026

La Universidad Fasta (UFASTA) Bariloche abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en todas sus carreras universitarias. Quienes se inscriban antes del 02/12 podrán acceder a un 70% de descuento en la matrícula de ingreso.





Las clases comienzan en abril de 2026 y todas las propuestas se cursan en modalidad a distancia, con exámenes finales presenciales en la sede de Bariloche. Esta modalidad permite a los estudiantes organizar sus propios tiempos de estudio, ya que no hay horarios fijos de cursada.





Todos los títulos son oficiales con validez nacional.





👉 La oferta completa de carreras se encuentra disponible en https://carrerasonline.ufasta.edu.ar.





Además, la Universidad cuenta con su Centro de Capacitación (CECAUF), que ofrece durante todo el año cursos asincrónicos en áreas como Secretariado Administrativo, Oratoria, Gestión Ambiental, Ceremonial y Protocolo, Capacitación Docente en IA Programación, Gestión de Negocios y Emprendimientos Sustentables, entre otras. Las inscripciones a estas capacitaciones se realizan directamente en www.cecauf.com.ar.





📍 Sede Bariloche: Av. Pioneros 38 🕗 Atención: lunes a viernes de 8 a 16 h 📞 WhatsApp: +549 294 458 00 84 📧 Correo: ct.bariloche@ufasta.edu.ar 📱 Redes:





● Facebook: Universidad Fasta Bariloche





● Instagram: @universidadfastabariloche

