La Universidad Fasta Bariloche abrió las inscripciones para 2026

Noticias Del Bolson noviembre 10, 2025

Tecnicaturas, Carreras de grado y Maestrías con modalidad a distancia y un 70% de descuento en la matrícula de ingreso
La Universidad Fasta (UFASTA) Bariloche abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en todas sus carreras universitarias. Quienes se inscriban antes del 02/12 podrán acceder a un 70% de descuento en la matrícula de ingreso.

Las clases comienzan en abril de 2026 y todas las propuestas se cursan en modalidad a distancia, con exámenes finales presenciales en la sede de Bariloche. Esta modalidad permite a los estudiantes organizar sus propios tiempos de estudio, ya que no hay horarios fijos de cursada.

Todos los títulos son oficiales con validez nacional.

👉 La oferta completa de carreras se encuentra disponible en https://carrerasonline.ufasta.edu.ar.

Además, la Universidad cuenta con su Centro de Capacitación (CECAUF), que ofrece durante todo el año cursos asincrónicos en áreas como Secretariado Administrativo, Oratoria, Gestión Ambiental, Ceremonial y Protocolo, Capacitación Docente en IA Programación, Gestión de Negocios y Emprendimientos Sustentables, entre otras. Las inscripciones a estas capacitaciones se realizan directamente en www.cecauf.com.ar.

📍 Sede Bariloche: Av. Pioneros 38 🕗 Atención: lunes a viernes de 8 a 16 h 📞 WhatsApp: +549 294 458 00 84 📧 Correo: ct.bariloche@ufasta.edu.ar 📱 Redes:

● Facebook: Universidad Fasta Bariloche

● Instagram: @universidadfastabariloche











