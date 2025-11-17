Llamado a licitación de puestos, Catarata Corbata Blanca Temporada 2025/2026. El Hoyo



Llamado a licitación para cubrir seis espacios gastronómicos en la base de la Catarata Corbata Blanca de cara a la temporada 2025/2026. La convocatoria incluye tres puestos de alimentos y tres foodtrucks, con una oferta variada orientada a los visitantes que llegan cada verano al área natural.





Plazos: hasta el 25 de noviembre





Según informaron desde el área de Turismo, los interesados tienen tiempo hasta el martes 25 de noviembre a las 10 horas para presentar la documentación requerida.

La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 11 horas.





Qué rubros se buscan cubrir?





Los rubros licitados para puestos de alimentos son:





-Fruta fina: copas y ensaladas de frutas, fruta fresca y licuados.





-Bebidas sin alcohol: agua, aguas saborizadas, jugos, licuados, batidos y helados artesanales.





-Dulces y productos regionales.





En cuanto a los foodtrucks, se habilitarán tres espacios destinados a:





-Panificados y repostería artesanal.





-Hamburguesas, lomitos, sándwiches, papas fritas y ensaladas mixtas.





-Pizzas, papas fritas, empanadas, panchos y ensaladas mixtas.





Valor de los pliegos y dónde obtenerlos?





El acceso a los pliegos tiene un costo de $10.000, y podrán adquirirse en el Área de Rentas de la Municipalidad hasta el 25/11/2025 inclusive.





Entrega de sobres





La presentación de propuestas deberá realizarse en la Oficina de Turismo, ubicada en Ruta Nacional Nº 40, km 1901, donde se recibirán los sobres hasta las 10:00 horas del martes 25.





Consultas y contactos





Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Turismo a los teléfonos:

📞 294 4471 115 / 294 441 3227.