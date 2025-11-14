Llevaban 220 kilos de carne faenada ilegalmente en un Ford Ka

Según la información policial, el conductor indicó que la había comprado a otra persona, pero no contaba con ningún documento que lo acredite.Un control en la ruta 40, cerca del cruce con la ruta 23, se realizó un operativo de tránsito a cargo de la Brigada Rural en la que encontraron 220 kilos de carne transportada en un Ford Ka.
El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, según informó la Policía rionegrina. Cuando detuvieron la marcha de un Ford Ka, los uniformados solicitaron a los ocupantes que exhibieran el interior del vehículo.
La inspección reveló una escena inesperada: en el asiento trasero se encontraba una vaca faenada y depostada, dividido en partes como cogote, costeletero, paletas, costillares y cuartos, con un peso total aproximado de 220 kilos.
Ante la consulta sobre el origen de la carne, el conductor manifestó haberla adquirido a un tercero, sin poder acreditar la propiedad ni presentar certificado sanitario. Además, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos.
De acuerdo a lo informado por la Policía, una vez finalizado el procedimiento se procedió a la destrucción de la carne decomisada en el vertedero municipal de Pilcaniyeu. ANB
