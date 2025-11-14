Llevaban 220 kilos de carne faenada ilegalmente en un Ford Ka

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, según informó la Policía rionegrina. Cuando detuvieron la marcha de un Ford Ka, los uniformados solicitaron a los ocupantes que exhibieran el interior del vehículo.





La inspección reveló una escena inesperada: en el asiento trasero se encontraba una vaca faenada y depostada, dividido en partes como cogote, costeletero, paletas, costillares y cuartos, con un peso total aproximado de 220 kilos.





Ante la consulta sobre el origen de la carne, el conductor manifestó haberla adquirido a un tercero, sin poder acreditar la propiedad ni presentar certificado sanitario. Además, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos.





De acuerdo a lo informado por la Policía, una vez finalizado el procedimiento se procedió a la destrucción de la carne decomisada en el vertedero municipal de Pilcaniyeu. ANB

