Modo vacaciones: imperdible guía con los mejores atractivos de El Bolsón

Noticias Del Bolson noviembre 25, 2025


Entre montañas, refugios,  los paisajes de El Bolsón con decenas de atractivos.
Cuando la nieve se retira de las cumbres y los días se alargan, El Bolsón muestra su mejor cara. La primavera pinta los valles y el verano multiplica las propuestas: trekking, parapente, excursiones lacustres, escalada, masajes, gastronomía y el encanto simple de una ciudad donde la naturaleza es rutina, ubicada en la Comarca Andina del Paralelo 42 
Entre montañas, naturaleza, esta mágica localidad invita a descubrir, hay tiempo para perderse en un bosque tallado, compartir una cerveza al atardecer o subir a un refugio y sentirse dueño de un balcón sobre el valle. Capital Sudamericana de los Refugios de Montaña, El Bolsón combina adrenalina y contemplación con senderos accesibles, actividades variadas, exquisita gastronomía y hospitalidad genuina: la combinación ideal para unas vacaciones que se recuerde para siempre.
Atracciones imperdibles:
Cajón Del Azul
Río Azul
Cascadas
Montañas.
Refugios de montañas 











Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)