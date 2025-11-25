Modo vacaciones: imperdible guía con los mejores atractivos de El Bolsón

Entre montañas, naturaleza, esta mágica localidad invita a descubrir, hay tiempo para perderse en un bosque tallado, compartir una cerveza al atardecer o subir a un refugio y sentirse dueño de un balcón sobre el valle. Capital Sudamericana de los Refugios de Montaña, El Bolsón combina adrenalina y contemplación con senderos accesibles, actividades variadas, exquisita gastronomía y hospitalidad genuina: la combinación ideal para unas vacaciones que se recuerde para siempre.

Atracciones imperdibles: Cajón Del Azul Río Azul Cascadas Montañas. Refugios de montañas























Entre montañas, refugios, los paisajes de El Bolsón con decenas de atractivos.Cuando la nieve se retira de las cumbres y los días se alargan, El Bolsón muestra su mejor cara. La primavera pinta los valles y el verano multiplica las propuestas: trekking, parapente, excursiones lacustres, escalada, masajes, gastronomía y el encanto simple de una ciudad donde la naturaleza es rutina, ubicada en la Comarca Andina del Paralelo 42