Muena volvió a Desarrollo Humano y anticipó cambios en áreas sensibles

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, retomó formalmente sus funciones al frente de la cartera provincial , el funcionario aseguró que el regreso se da “con más convicción que nunca” y anticipó que se realizarán cambios en distintas áreas, comenzando por la delegación de la Senaf en Bariloche, aunque no descartó más modificaciones antes de fin de año.





“Con el gobernador Weretilneck repasamos los programas y estamos ajustando algunas cosas internas. Hay que oxigenar los equipos y fortalecer las áreas que requieren mayor presencia territorial”, explicó Muena, quien adelantó que se harán evaluaciones en todas las delegaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).





El ministro señaló que se revisará el organigrama interno del Ministerio para “reforzar áreas sensibles y reorganizar funciones”. Según indicó, los cambios no responden a conflictos sino a la necesidad de “dar aire nuevo y adaptarse a un contexto social cada vez más complejo”.





En ese sentido, Muena reconoció un crecimiento sostenido de la demanda alimentaria y de asistencia social, con un agravamiento de la situación económica en toda la provincia. “La gente está muy complicada. No llega a fin de mes, no puede pagar los servicios, se endeuda, y vemos cada vez más problemas de salud y enfermedades crónicas. Es una realidad que se profundiza”, describió.





El titular de Desarrollo Humano destacó además que el gobierno nacional retomó el contacto con las provincias y que habrá apoyo para algunos programas sociales. “Es importante que se haya restablecido el diálogo. Ya hubo contactos y esperamos que se concrete una reunión con todos los ministros del país antes de fin de año para articular políticas y cubrir necesidades urgentes”, señaló.





De cara al cierre del año, el ministro anticipó que el equipo trabaja en la organización de asistencias especiales para las fiestas, un período que calificó como “siempre sensible” para las familias de menores recursos.





Finalmente, Muena se refirió al resultado electoral del 27 de octubre y a la derrota de Juntos Defendemos Río Negro, espacio del que forma parte. “Esperábamos un mejor resultado en Bariloche, pero la elección se nacionalizó y primó la polarización. Hicimos un gran esfuerzo y obtuvimos más de 18.000 votos, muy cerca del triunfo, pero la gente eligió otra opción. Ahora tenemos que seguir trabajando para fortalecer el proyecto provincial que defendemos”, expresó.





Con su regreso al gabinete, Muena busca reforzar la estructura del Ministerio en una etapa marcada por la urgencia social y los desafíos económicos que atraviesan los sectores más vulnerables de la provincia.

