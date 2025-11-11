Nuevo alerta meteorológico por fuertes vientos en la región

La Municipalidad emitió un nuevo alerta meteorológico ante la presencia de fuertes vientos que afectarán a gran parte de la región durante esta jornada. Desde Protección Civil advierten que estos fenómenos, cada vez más frecuentes e intensos, requieren de preparación y atención por parte de los vecinos.





“Estamos viendo eventos más frecuentes y más intensos”





En diálogo con el responsable de Protección Civil Municipal, Romairone, explicó que este tipo de situaciones “ya se venían anticipando”.

“Hoy tenemos evidencias de algo que se escucha en distintos ámbitos y que incluso tiempo atrás se veía venir: la intensificación de los fenómenos naturales. No es una visión apocalíptica, sino un escenario que nos toca enfrentar como comunidad y para el cual debemos adaptarnos”, señaló.

Según el funcionario, los eventos eléctricos y los vientos violentos de corta duración, como los registrados el último domingo, son cada vez más comunes en la zona.





Daños registrados y operativos de respuesta





Durante el temporal reciente, se registraron caídas de árboles, daños en transformadores y obstrucción de caminos, lo que demandó el trabajo coordinado de distintas áreas municipales y servicios de emergencia.





“Se atendieron incidentes tanto el domingo como el lunes. Hubo intervenciones en barrios y sectores rurales como Villa Turismo, Costa del Azul, bomberos también trabajó en la remoción de árboles que bloquearon accesos”, detalló Romairone.





Remarcó que cuando el fenómeno impacta en un área amplia y en un corto lapso, los tiempos de respuesta se vuelven más complejos, motivo por el cual se solicita paciencia y colaboración a la comunidad.





Qué esperar hoy y cómo prepararse





Se prevén vientos entre 70 y 90 km/h, aunque las autoridades insisten en no quedarse únicamente con los valores numéricos, sino en la posibilidad real de ráfagas fuertes.





Entre las recomendaciones difundidas se destacan:





Evitar actividades al aire libre.





Asegurar chapas, tanques, carteles y objetos sueltos.





Mantenerse informado por canales oficiales.





“Lo principal es prevenir. Asegurar estructuras que puedan volarse y mantenerse atentos a los avisos. El sistema de alerta temprana funciona, pero cada vecino también tiene un rol en la seguridad”, indicó.





¿Qué hacer si cae un árbol o hay riesgo eléctrico?





En caso de caída de ramas sobre el tendido eléctrico o la aparición de chispas, no se debe intervenir de manera directa.

Se recomienda:





Contactar a la empresa prestadora del servicio (los números figuran en cada factura y en sus portales web).





En casos de peligro inmediato, llamar a Bomberos o Policía.





“El aviso llega rápido porque afecta a varios vecinos. La clave es informar y esperar la intervención del personal autorizado”, concluyó Romairone