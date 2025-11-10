Nuevo servicio web para declarar altas y transferencias de vehículos

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro habilitó un nuevo servicio online para que las personas titulares de vehículos declaren la documentación correspondiente a altas de cero kilómetro y transferencias de usados realizadas en los Registros del Automotor.

Esta medida se implementa para agilizar las presentaciones y garantizar la correcta vinculación de los dominios, ya que, a partir de los cambios dispuestos a nivel nacional en el sistema registral de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), desde abril los Registros del Automotor ya no remiten automáticamente la información de inscripciones y transferencias a las administraciones tributarias provinciales.













De esta manera, el nuevo trámite facilita la presentación de la documentación entregada por el Registro del Automotor al finalizar la inscripción o transferencia, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.





La presentación de esta documentación es obligatoria para garantizar la correcta emisión de la boleta del Impuesto Automotor, vincular el dominio al titular y evitar intereses por mora o inconvenientes en el padrón.





Por este motivo, la Agencia recuerda que cada contribuyente debe informar su alta (cero km) o transferencia mediante el nuevo servicio digital, a fin de mantener actualizados los datos del dominio y asegurar la correcta liquidación del impuesto y el acceso a la boleta de pago.













¿Qué deben hacer los contribuyentes?

Una vez finalizado el trámite en el Registro del Automotor, se debe ingresar a http://agencia.rionegro.gov.ar y seleccionar el servicio “Declarar alta o cambio de titularidad – Impuesto Automotor”, adjuntando la documentación emitida por el Registro:





Cero kilómetro: título del vehículo, DNI del titular y constancia de CUIT/CUIL.

Usados: informe histórico de titularidad y estado de dominio, DNI del titular y constancia de CUIT/CUIL (el título es opcional).

La información es recibida por la Agencia, que realiza la verificación y actualiza la titularidad del dominio, habilitando la boleta del Impuesto Automotor para su descarga y pago.



