Oro para “Tabanito” Torres y bronce para Bachmann: histórica actuación de El Bolsón en el Sudamericano Moche 2025





La delegación bolsonesa brilló en Perú: Milagros Torres se consagró campeona sudamericana y Dilan Bachmann obtuvo el bronce. El entrenador Claudio “Pocho” Mariluán agradeció el apoyo de la comunidad.



El boxeo de El Bolsón celebró un fin de semana histórico en el Campeonato Sudamericano Moche 2025, disputado en Trujillo, Perú. Milagros “Tabanito” Torres se consagró campeona sudamericana al quedarse con la medalla de oro, mientras que Dilan Bachmann obtuvo una valiosa medalla de bronce, coronando una destacada participación en el certamen continental.

Los jóvenes deportistas viajaron junto al entrenador Claudio “Pocho” Mariluán, con quien llegaron el pasado viernes para iniciar la concentración previa al torneo, considerado uno de los eventos más competitivos del circuito sudamericano y que reunió a delegaciones de siete países.

Torres había avanzado directamente a la final por un reacomodamiento de categorías y este jueves por la noche cumplió con las expectativas: se impuso con claridad ante la representante de Ecuador y se subió a lo más alto del podio. Por su parte, Bachmann venía de un sólido debut con triunfo y terminó asegurando el bronce tras un excelente desempeño general.





En contacto con Noticias del Bolsón, Mariluán describió la magnitud del desafío:

“Vinimos a un campeonato sudamericano en Trujillo, Perú, donde fuimos invitados a participar. Llegamos con dos peleadores de Argentina y se desarrolló con siete países de Sudamérica. Ha sido un campeonato muy competitivo y acá están los chicos dando todo”.

Tras conocerse los resultados finales, el entrenador expresó su orgullo y agradecimiento:

“Bueno, más que contento con los dos chicos que viajaron a Perú. Nos llevamos a Mili medalla de oro y a Dilan bronce. Solo quiero agradecer a cada uno que hizo un aporte para que nuestros chicos cumplan sus sueños. Gracias, gracias, mi gente de El Bolsón”, destacó Mariluán.

Con una campeona sudamericana y un podio más para el deporte local, El Bolsón celebró una actuación que marca un antes y un después para sus jóvenes talentos sobre el ring.