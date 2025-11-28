Policía de Lago Puelo: pase a disponibilidad por 60 días tras ser detectada en aparente estado de ebriedad

El jefe de la Unidad Regional Esquel, comisario mayor Hugo Melipil, confirmó que se inició una causa judicial y un sumario interno luego de que una efectivo fuera sorprendida por sus propios compañeros manejando un vehículo en presunto estado de ebriedad. La agente quedó en disponibilidad temporaria mientras avanza la investigación.

En diálogo con este medio, el comisario mayor Hugo Melipil, jefe de la Unidad Regional Esquel, detalló la situación que involucra a una efectivo policial de Lago Puelo, quien fue puesta en disponibilidad por 60 días tras un episodio ocurrido el pasado 21 de noviembre.

Según explicó Melipil, todo comenzó alrededor de las 5 de la mañana, cuando la guardia de prevención de la comisaría recibió una alerta por una presunta discusión de pareja. Un móvil policial se dirigió al lugar señalado, y en el trayecto interceptó un vehículo que coincidía con la descripción aportada por el testigo.

Al acercarse, los uniformados constataron que el auto era conducido por una agente policial, acompañada por un civil. “Los efectivos notaron indicios que llevaban a presumir que podían encontrarse bajo los efectos del alcohol. Por eso se intentó aplicar el protocolo correspondiente”, explicó el jefe policial.

Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse porque, en medio del operativo, el acompañante tomó el vehículo y se dio a la fuga, ingresando luego a un domicilio particular. Para evitar riesgos mayores y considerando que ambos involucrados estaban “plenamente individualizados”, los policías decidieron no iniciar una persecución por el radio céntrico de Lago Puelo.

Melipil señaló que el hecho derivó en la apertura de una causa judicial, con intervención de la Fiscalía de la Comarca Andina. En paralelo, la fuerza inició actuaciones administrativas contra la agente involucrada, que culminaron en su pase a disponibilidad por 60 días, mientras se evalúa su conducta.

“Todo este accionar motivó las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes. La efectiva ya fue apartada preventivamente mientras continúa la investigación”, cerró Melipil.