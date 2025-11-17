Se concretó una nueva jornada de concientización en prevención de incendios. El Hoyo

La actividad tuvo como objetivo acercar a las instituciones vinculadas al combate y la prevención de incendios, dar a conocer sus labores y brindar información clave sobre los riesgos presentes en la Comarca.
Durante el encuentro se compartieron recomendaciones sobre las medidas necesarias para evitar incendios forestales y las acciones a seguir ante una situación de emergencia, promoviendo así una comunidad más informada y preparada para prevenir y combatir emergencias ígneas.

La Mesa de Prevención de Incendios de la Comarca es un comité interinstitucional que trabaja de manera articulada entre las provincias de Río Negro y Chubut.

Está integrada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el Servicio Provincial de Lucha y Combate contra el Fuego (SPLIF), el Instituto de Formación Docente Continua, el Área de Ambiente de Río Negro, ANPRALE, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de la región y Protección Civil de El Hoyo.










