Sesión ordinaria día 12 de noviembre de 2025, en el Concejo Deliberante de El Bolsón.

Temario que se dará a conocer en la fecha.
Lugar: Sala de Sesiones “Antolín Díaz González” - Concejo Deliberante de El Bolsón.-

Hora: 10.00hs.-


Tema 1: Informes de Presidencia.-

El Presidente del Concejo informa a los Señores Concejales sobre distintas actividades llevadas a cabo en ejercicio de sus funciones.-


Tema 2: Resoluciones Varias del Poder Ejecutivo.-

El Poder Ejecutivo Municipal eleva Resoluciones sobre distintas actuaciones del Poder Ejecutivo Municipal.-


Tema 3: Dictamen Comisión de Cultura, Deporte y Turismo.-

Asunto: Declaración de Interés.-

El presente Dictamen propone sea declarada de Interés Educativo, Cultural y Ambiental la Escuela de Lutheria Ético-Ambiental.-

Fecha de Ingresos: 07/11/2025 Registrado bajo actuación Nº 482/2025.-

Autoría: Comisión de Cultura, Deporte y Turismo.-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.


Tema 4: Dictamen Comisión de Planeamiento Urbano y Desarrollo Rural y Productivo.-

Asunto: Certificado de Ocupación.-

El presente Dictamen propone se otorgue certificado de ocupación sobre la parcela 20-1-A-030T-09 de Mallín Ahogado.-

Fecha de Ingreso: 14/10/2025. Registrado bajo actuación Nº 439/2025.-

Autoría: Comisión de Planeamiento Urbano Desarrollo Rural y Productivo.-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.


Tema 5: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-

Asunto: Modificación Ordenanza 072/2024.-

El presente Dictamen propone sea parcialmente modificada la Ordenanza 072/2024, reemplazando la integrante Jeria Laura por Araceli Nazarena Monsalve.-

Fecha de Ingreso: 07/11/2025. Registrado bajo actuación Nº 487/2025.-

Autoría: Concejal Rosa Monsalve. (Bloque Partido PJ. Nuevo Encuentro).-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.

Tema 6: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-

Asunto: Exceptuar Fondo de Ocupación de Suelo.-

El presente Dictamen propone sean exceptuados de las exigencias de Código de Planeamiento Urbano a las parcelas 20-1-G-165-01, 20-1-G-164-08 F001, 20-1-G-406-01F, 20-1-G-216A-04, 20-1-G-016-02Q y respecto del fondo de ocupación de suelo.-

Fecha de Ingreso: 05/09/2025. Registrado bajo actuación Nº 373/2025.-

29/09/2025. Registrado bajo actuación Nº417/2025.-

05/11/2025 Registrado bajo actuaciones 477,478 y 479/2025.-

Autoría: Comisión de Gobierno y Legales.-

Se requiere mayoría especial de 2/3 del total de votos para su aprobación. –


Tema 7: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-

Asunto: Rectificación Presupuesto 2025.-

El presente Dictamen propone sea rectificado el Presupuesto 2025, incrementado diversas partidas.-

Fecha de Ingreso: 29/10/2025. Registrado bajo actuación Nº 463/2025.-

Autoría: Poder Ejecutivo Municipal.-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación. -


Tema 8: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-

Asunto: Logotipo Símbolo de accesibilidad Universal.-

El presente Dictamen propone sea implementado en todo el Ejido Municipal de El Bolsón el logo” Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal”.-

Fecha de Ingreso: 07/11/2025. Registrado bajo actuación Nº 484/2025.-

Autoría: Concejal Laura Rojas (Bloque J.S.R.N.).-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.


Tema 9: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-

Asunto: Convocatoria.-

El presente Dictamen propone sean convocados representantes de distintas Instituciones Públicas y Privadas a fin de conformar el Consejo Local del Adulto Mayor.-

Fecha de Ingreso: 22/08/2025. Registrado bajo actuación Nº 348/2025.-

Autoría: Comisión de Gobierno y Legales

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.-
Tema 10: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-

Asunto: Designación Asesora de Bloque.-

El presente Dictamen propone designar a partir del 01 de noviembre a Julieta Calderero en la Concejalía del Concejal Lucas Castillo.-

Fecha de Ingreso: 04/11/2025. Registrado bajo actuación Nº 476/2025.-

Autoría: Concejal Lucas Castillo (Bloque J.S.R.N.).-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación. –


Tema 11: Dictamen Comisión de Asuntos Económicos.-

Asunto: Aprobar Ejecuciones presupuestarias.-

El presente Dictamen propone sea aprobada la Ejecución Presupuestaria Julio, Agosto y Septiembre.-

Fecha de Ingreso; 29/10/2025. Registrado bajo actuación Nº 461/2025.-

Autoría: Poder Ejecutivo Municipal.-

Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación. –







