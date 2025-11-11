Sesión ordinaria día 12 de noviembre de 2025, en el Concejo Deliberante de El Bolsón.

Temario que se dará a conocer en la fecha.
Lugar: Sala de Sesiones “Antolín Díaz González” - Concejo Deliberante de El Bolsón.-
Hora: 10.00hs.-
Tema 1: Informes de Presidencia.-
El Presidente del Concejo informa a los Señores Concejales sobre distintas actividades llevadas a cabo en ejercicio de sus funciones.-
Tema 2: Resoluciones Varias del Poder Ejecutivo.-
El Poder Ejecutivo Municipal eleva Resoluciones sobre distintas actuaciones del Poder Ejecutivo Municipal.-
Tema 3: Dictamen Comisión de Cultura, Deporte y Turismo.-
Asunto: Declaración de Interés.-
El presente Dictamen propone sea declarada de Interés Educativo, Cultural y Ambiental la Escuela de Lutheria Ético-Ambiental.-
Fecha de Ingresos: 07/11/2025 Registrado bajo actuación Nº 482/2025.-
Autoría: Comisión de Cultura, Deporte y Turismo.-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.
Tema 4: Dictamen Comisión de Planeamiento Urbano y Desarrollo Rural y Productivo.-
Asunto: Certificado de Ocupación.-
El presente Dictamen propone se otorgue certificado de ocupación sobre la parcela 20-1-A-030T-09 de Mallín Ahogado.-
Fecha de Ingreso: 14/10/2025. Registrado bajo actuación Nº 439/2025.-
Autoría: Comisión de Planeamiento Urbano Desarrollo Rural y Productivo.-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.
Tema 5: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-
Asunto: Modificación Ordenanza 072/2024.-
El presente Dictamen propone sea parcialmente modificada la Ordenanza 072/2024, reemplazando la integrante Jeria Laura por Araceli Nazarena Monsalve.-
Fecha de Ingreso: 07/11/2025. Registrado bajo actuación Nº 487/2025.-
Autoría: Concejal Rosa Monsalve. (Bloque Partido PJ. Nuevo Encuentro).-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.
Tema 6: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-
Asunto: Exceptuar Fondo de Ocupación de Suelo.-
El presente Dictamen propone sean exceptuados de las exigencias de Código de Planeamiento Urbano a las parcelas 20-1-G-165-01, 20-1-G-164-08 F001, 20-1-G-406-01F, 20-1-G-216A-04, 20-1-G-016-02Q y respecto del fondo de ocupación de suelo.-
Fecha de Ingreso: 05/09/2025. Registrado bajo actuación Nº 373/2025.-
29/09/2025. Registrado bajo actuación Nº417/2025.-
05/11/2025 Registrado bajo actuaciones 477,478 y 479/2025.-
Autoría: Comisión de Gobierno y Legales.-
Se requiere mayoría especial de 2/3 del total de votos para su aprobación. –
Tema 7: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-
Asunto: Rectificación Presupuesto 2025.-
El presente Dictamen propone sea rectificado el Presupuesto 2025, incrementado diversas partidas.-
Fecha de Ingreso: 29/10/2025. Registrado bajo actuación Nº 463/2025.-
Autoría: Poder Ejecutivo Municipal.-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación. -
Tema 8: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-
Asunto: Logotipo Símbolo de accesibilidad Universal.-
El presente Dictamen propone sea implementado en todo el Ejido Municipal de El Bolsón el logo” Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal”.-
Fecha de Ingreso: 07/11/2025. Registrado bajo actuación Nº 484/2025.-
Autoría: Concejal Laura Rojas (Bloque J.S.R.N.).-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.
Tema 9: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-
Asunto: Convocatoria.-
El presente Dictamen propone sean convocados representantes de distintas Instituciones Públicas y Privadas a fin de conformar el Consejo Local del Adulto Mayor.-
Fecha de Ingreso: 22/08/2025. Registrado bajo actuación Nº 348/2025.-
Autoría: Comisión de Gobierno y Legales
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación.-
Tema 10: Dictamen Comisión de Gobierno y Legales.-
Asunto: Designación Asesora de Bloque.-
El presente Dictamen propone designar a partir del 01 de noviembre a Julieta Calderero en la Concejalía del Concejal Lucas Castillo.-
Fecha de Ingreso: 04/11/2025. Registrado bajo actuación Nº 476/2025.-
Autoría: Concejal Lucas Castillo (Bloque J.S.R.N.).-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación. –
Tema 11: Dictamen Comisión de Asuntos Económicos.-
Asunto: Aprobar Ejecuciones presupuestarias.-
El presente Dictamen propone sea aprobada la Ejecución Presupuestaria Julio, Agosto y Septiembre.-
Fecha de Ingreso; 29/10/2025. Registrado bajo actuación Nº 461/2025.-
Autoría: Poder Ejecutivo Municipal.-
Se requiere mayoría simple de votos para su aprobación. –
