Tres focos ígneos simultáneos por el temporal de viento

El viento “Lamentablemente provoca caída de árboles y cables”, como estaba anunciado, íbamos a tener presencia de viento fuerte con ráfagas de hasta 60 km por hora. Se dio así, el primer aviso llegó alrededor de las 10 de la mañana, cuando un árbol cayó sobre el tendido eléctrico en la zona de Mallín Ahogado. Ese fue apenas el inicio: “Desde ahí no paramos hasta el inicio de estos fuegos, después de las 2 y media, más o menos”, señaló.





Incendio en cercanía de “Los Fuegos”: el de mayor magnitud y corte de la Ruta 40





Uno de los focos más importantes fue el que se desató en cercanías del local gastronómico “Los Fuegos”, sobre la banquina de la Ruta Nacional 40, lo que obligó incluso a restringir el tránsito. “Arrancó ahí en la banquina, requirió toda nuestra atención y agradecemos el trabajo conjunto con el Sistema Federal y la Municipalidad para contener el fuego antes de que ingresara a la zona de viviendas del otro lado del río”, remarcó Barría.





El operativo, según destacó, fue intenso pero efectivo, logrando controlar la propagación en pocas horas.

Foco en Loma de Ruiz, en Los Repollos

Otro foco ígneo se registró en la Loma de Ruiz, en la zona de Los Repollos. En principio, también habría sido originado por la caída de cables producto del viento.

“Llegaron rápido los muchachos, un vecino avisó. Sacamos gente del incendio anterior una vez que estuvo más tranquilo. Despachamos tres móviles y también se pudo contener rápido”, detalló.

El daño estimado sería de media hectárea aproximadamente.





Tercer incendio: frente al Cerro Perito Moreno, el tercer foco ocurrió cerca de la cantera, en dirección al Cerro Perito Moreno, también reportado por vecinos.

“Me tocó concurrir a mí porque todo el personal estaba desplegado. También por caída de cables. Por suerte fue en una zona bastante verde, prendió un poco pero no tuvo propagación”, explicó Barría.

Con la ayuda de pobladores lograron asegurar el área hasta que personal de EdERSA recuperó el cableado caído.





“La invasión de pinos no ayuda. A más de 40 km/h se caen”





Consultado sobre por qué continúan registrándose incendios pese a las campañas preventivas, Barría no dudó en señalar uno de los factores principales:

“Tiene que ver con la invasión del pino, que es el que rápidamente cae una vez que tenemos viento que supera los 40 o 50 km por hora”, sostuvo.





Recordó que incluso el domingo por la mañana solicitaron un corte preventivo de energía en Mallín por caída de árboles.





Ante la consulta sobre el rol de los propietarios frentistas, explicó:

“La recomendación del SPLIF es esa. No estamos en época de podas porque genera más riesgo un árbol en el piso que uno en pie, pero estamos todo el tiempo haciendo campaña para que los vecinos despejen sus áreas. Lamentablemente la invasión de pinos no es nada buena a la hora de estos eventos”.

Situación actual





Con los tres incendios contenidos y solo un foco activo en Epuyén fuera de jurisdicción local, el SPLIF continúa en alerta ante la permanencia del viento en la región y la posibilidad de nuevos eventos asociados.

Temprano el martes, y ya con una jornada más tranquila, las autoridades deben dar cuenta del intenso trabajo desplegado ayer en medio de la emergencia provocada por las fuertes ráfagas de viento que azotaron a toda la región. El temporal dejó como saldo al menos tres focos ígneos en El Bolsón y su zona aledaña comento Marcos Barría jefe del servicio provincial de lucha contra incendios forestales.