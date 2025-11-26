Un visitante debió ser asistido en la zona del río Blanco



La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo informó que ayer, cerca de las 16 horas, recibieron el llamado de una mujer visitante que solicitaba asistencia urgente para su pareja, quien se encontraba descompensado en la zona del río Blanco. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo informó que ayer, cerca de las 16 horas, recibieron el llamado de una mujer visitante que solicitaba asistencia urgente para su pareja, quien se encontraba descompensado en la zona del río Blanco.





Rápida respuesta del personal de bomberos





De inmediato, una dotación se dirigió al lugar para realizar la atención primaria del hombre afectado. Tras estabilizarlo, los bomberos procedieron a trasladarlo hasta el otro lado de la pasarela del río Azul, donde ya se encontraba personal del hospital local aguardando para continuar con la asistencia médica.

Coordinación y asistencia oportuna





Desde la institución destacaron la rápida articulación entre los bomberos y el equipo de salud, lo que permitió brindar una respuesta eficaz a la emergencia que afectó al visitante durante su recorrido por la zona.