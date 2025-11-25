Varias intervenciones policiales y operativos de prevención durante el fin de semana largo



El subcomisario Víctor Escobar, brindó un detallado informe sobre los distintos hechos ocurridos durante el fin de semana largo, así como sobre el operativo de prevención desarrollado el lunes en la zona de El Foyel, en el marco de la nueva presentación de la Marcha de la Soberanía en el acceso a Tacuifí. El subcomisario Víctor Escobar, brindó un detallado informe sobre los distintos hechos ocurridos durante el fin de semana largo, así como sobre el operativo de prevención desarrollado el lunes en la zona de El Foyel, en el marco de la nueva presentación de la Marcha de la Soberanía en el acceso a Tacuifí.





Grave episodio de violencia de género en barrio Las Muticias





Uno de los hechos más relevantes se registró el sábado a las 02 de la madrugada, cuando una vecina de calle Perito Moreno, llamó al 911 denunciando que estaba siendo víctima de violencia de género por parte de su expareja.





Según relató Escobar, la mujer informó que el agresor había llegado a retirar pertenencias, pero terminó rompiendo la puerta de ingreso, amenazándola con un cuchillo que incluso “llegó a colocarle en el cuello”. Tras esa situación, el hombre se retiró antes de la llegada del móvil policial.





A las 07:14, el agresor regresó nuevamente a la vivienda y volvió a atacarla. Esta vez, la policía logró demorar al sujeto, un hombre de 30 años, quien quedó detenido por los delitos de lesiones leves, amenazas y daño.





Aunque no llegó a lesionarla con el arma blanca, sí la golpeó en el rostro, provocándole lesiones. Escobar señaló que la carátula final quedará a criterio de la fiscalía, que deberá evaluar si corresponde encuadrar el caso como tentativa de femicidio, la situación ocurrió frente a un menor de 6 años, hijo de la pareja, quien también presenció la agresión.

El domingo por la mañana, tras la formulación de cargos, la Justicia dispuso que el imputado recuperara la libertad, imponiéndole una prohibición de acercamiento. La víctima pidió un botón antipánico y radicó la denuncia correspondiente ante la Oficina de Violencia de Género.





Siniestro vial y detención por alcoholemia positiva





Otro de los episodios destacados fue un choque ocurrido el sábado por la mañana en avenida San Martín, entre Don Bosco y Salmiñac. Allí un Fiat Palio terminó colisionando contra el bulevar central.





El conductor, un hombre que presentaba golpes en el rostro, fue asistido por personal de salud y trasladado al hospital local. Según informó el subcomisario, cuando la policía intervino, el sujeto agredió al personal, por lo que quedó demorado.





Posteriormente, el test de alcoholemia arrojó 1,15 g/l de alcohol en sangre. Además, se constató que el vehículo no era suyo, sino que un amigo se lo había prestado para realizar una diligencia en El Hoyo. Sin embargo, el conductor pasó antes por un local nocturno, consumió alcohol y finalmente provocó el accidente.





Estafa: detención de un mecánico y secuestro de un vehículo requerido en Neuquén





El sábado por la mañana, la Comisaría de El Bolsón recibió una solicitud de colaboración de la Comisaría Séptima de Neuquén y de la Fiscalía de Delitos Económicos, que pidió el secuestro de un Chevrolet Aveo y la detención de un hombre involucrado en una causa por estafa.





Tras tareas de observación e inteligencia, el personal policial logró ubicar al sospechoso en calle Almirante Brown. Allí se procedió a su demora y se secuestró el vehículo buscado.





De acuerdo con la información aportada por Neuquén, el propietario del auto oriundo de Plotier lo había entregado en noviembre de 2024 a un conocido para repararlo en su taller. El mecánico nunca lo devolvió, pese a múltiples llamados, mensajes y una carta documento. Finalmente, la víctima radicó la denuncia y se activó el pedido de secuestro.





El detenido recuperó luego la libertad por disposición de la fiscalía neuquina, que continuará la causa.





Operativo de prevención en El Foyel





Además de estas intervenciones, el subcomisario destacó el operativo desarrollado el lunes en la zona de El Foyel, con motivo de la nueva presentación de la Marcha de la Soberanía en el acceso a Tacuifí. Allí se montó un dispositivo preventivo para garantizar el normal desarrollo de la jornada.