Weretilneck: «Vamos a acompañar a los productores»



El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la administración provincial acompañará a los productores afectados por el granizo que provocó daños en las chacras de los valles rionegrinos. Técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ya trabajan en el relevamiento de daños.





La reacción de Weretilneck contrasta con el papelón de la diputada libertaria Lorena Villaverde, que ayer salió a «festejar» en sus redes la lluvia y el granizo en el Alto Valle y, una vez que le marcaron el error, posteó una disculpa.





“El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”, remarcó el Gobernador en sus redes sociales. “Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la Provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante”, expresó.





Relevamientos y asistencia





Desde ayer por la tarde, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo puso en marcha los relevamientos en las zonas más afectadas, principalmente en Cipolletti, Allen y General Roca. Los equipos técnicos recorren las chacras para evaluar pérdidas y definir los pasos a seguir.





Al mismo tiempo, todos los productores ya cuentan con las declaraciones juradas por daños y se evalúan las diferentes herramientas y beneficios adicionales para acompañar a las familias que fueron afectadas. Weretilneck destacó la rápida tarea de los equipos que trabajan en territorio y reiteró su compromiso con el sector: “Toda nuestra solidaridad. Estamos con ustedes”.