A cinco años de la ley IVE/ILE: cómo se garantiza el acceso en El Bolsón Un derecho que se ejerce en el sistema público de salud









Este año se cumplen cinco años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una normativa que marcó un antes y un después en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina. En ese marco, Noticiasdelbolson dialogó con parte del equipo de ginecología del Hospital de Área de El Bolsón, que trabaja cotidianamente acompañando a las personas que atraviesan esta situación.

Las médicas ginecólogas Florencia Taboada y Tania Acosta explicaron cómo se implementa la ley en el hospital local y qué impacto real tiene en la vida de las pacientes.

Un equipo que acompaña decisiones

“Somos actualmente seis ginecólogos en el equipo”, explicó Florencia Taboada, quien detalló que desde la promulgación de la ley el trabajo se basa en acompañar a las mujeres y personas gestantes que desean acceder a una interrupción voluntaria o legal del embarazo, siempre desde una mirada integral.

El hospital cuenta con un consultorio de salud sexual y reproductiva, que funciona como puerta de entrada al sistema. Allí se brinda consejería, se realizan ecografías para el diagnóstico del embarazo y se evalúa cada caso de manera individual. “Se asesora a las usuarias, se explican los pasos a seguir y se garantiza un acompañamiento respetuoso”, señaló.

Cómo es el recorrido dentro del hospital

El proceso incluye instancias claras y organizadas. “Hay un consultorio específico donde se da la consejería, se explica el tratamiento, se firman los consentimientos y la paciente se va con su medicación, ya sea para un procedimiento ambulatorio o coordinando una internación”, explicó Tania.

Además, el abordaje no termina con la interrupción. “Siempre se charla sobre métodos anticonceptivos para el post, para evitar que la persona tenga que volver a atravesar esta situación”, agregó.

Escuchar, contener y no juzgar

Para Tania Acosta, uno de los pilares del trabajo es el acompañamiento humano. “No se trata solo de un procedimiento médico. Hay distintas situaciones personales y tratamos de acompañar a la persona en su decisión, asegurándonos de que esté segura de lo que quiere hacer”, afirmó.

En los casos más complejos, como las interrupciones legales del embarazo, intervienen equipos interdisciplinarios. “Participan salud mental, servicio social y el servicio de ginecología. Se escucha, se documenta y se acompaña todo el proceso”, explicó.

IVE e ILE: qué establece la ley

Las profesionales recordaron la diferencia entre ambas figuras. La IVE se realiza hasta la semana 13.6 de gestación, sin necesidad de invocar causales, mientras que la ILE corresponde a embarazos más avanzados y requiere una causal, como riesgo para la salud o situaciones de violencia sexual.

“La ley ayudó principalmente a que los abortos dejen de hacerse de forma clandestina”, subrayó Taboada. “Hoy se realizan en condiciones seguras, dentro del sistema de salud”.

¿Aumentaron las interrupciones?

Consultadas sobre si la demanda creció con la ley, las ginecólogas coincidieron en que los números se mantienen relativamente estables. “Antes había un subregistro, porque muchas personas no llegaban a la institución. Hoy se acercan más porque se sienten seguras”, explicaron.

Además, destacaron el trabajo sostenido en anticoncepción, que también impacta en la reducción de embarazos no intencionales.

Un mensaje a la comunidad

En el cierre, el equipo dejó un mensaje claro a las vecinas de El Bolsón y de toda la Comarca. “Que tengan la tranquilidad de venir al hospital. Acá vamos a acompañarlas en la decisión que tomen, ya sea continuar o interrumpir el embarazo”, expresó Acosta.

También remarcaron la importancia del secreto médico y la ausencia de juicios. “Lo que pasa dentro del consultorio es confidencial. Nadie va a ser juzgado”, aseguraron.

El acceso se realiza a través del consultorio de salud sexual y reproductiva o por la guardia del hospital, y cuenta además con el acompañamiento de redes comunitarias como las socorristas.

A cinco años de la sanción de la ley, en El Bolsón la IVE y la ILE se traducen en acceso, acompañamiento y un derecho que se ejerce en el sistema público de salud.