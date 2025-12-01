Aerolíneas Argentinas le cobró dos veces por un mismo vuelo y ahora deberá pagarle una indemnización de $20 millones

Tras un fallo de la Justicia santafesina, Aerolíneas Argentinas deberá indemnizar con unos 20 millones de pesos a un hombre de Rosario por daños y perjuicios, luego de haberle cobrado dos veces el mismo servicio y de anularle de forma ilegítima un vuelo ya facturado.





La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a una demanda iniciada en 2022 por un hombre de 35 años. Según su presentación, el 15 de marzo de ese año tenía previsto viajar a las 23.30 entre Ezeiza y Miami por motivos laborales. El pasaje ida y vuelta había sido comprado en octubre de 2021 por 2664,86 dólares.

El primer tramo, Miami–Buenos Aires, se realizó sin inconvenientes. Ambos pasajes estaban pagos, confirmó a La Capital el abogado del demandante, Rodrigo Miralles. El conflicto surgió cuando el hombre debía regresar a Miami con su pareja. Ya en el aeropuerto de Ezeiza, personal de Aerolíneas Argentinas le negó el embarque por una presunta deuda de cerca de 300 dólares por equipaje y le anuló el ticket de regreso.





El letrado sostuvo que esa situación les generó una situación de estrés y angustia a ambas personas porque debían cumplir con obligaciones laborales. Como el demandante y su mujer precisaban por compromisos, el hombre abonó en ese momento un vuelo idéntico.

El fallo

Según el fallo citado por La Capital, la camarista Silvia Andalaf Casiello sostuvo que Aerolíneas Argentinas “denegó el embarque en el vuelo de regreso debido a que deliberadamente anuló de manera arbitraria el ticket, circunstancia que no fue controvertida”.





Indicó, además, que la empresa “anuló ilegítimamente un vuelo ya facturado y cobró dos veces por el mismo servicio bajo el pretexto de que se había generado una deuda por el servicio de equipaje”, algo que calificó de “falso y carente de sustento probatorio”.





La jueza remarcó la “gravedad del accionar” de la aerolínea, que informó la anulación del ticket minutos antes del embarque, lo que colocó a los pasajeros en una “situación de hipervulnerabilidad”.

La denuncia la hizo un hombre rosarino en 2022, luego de que la línea de bandera le denegara embarcar en un vuelo de regreso a Estados Unidos que el demandante indicó que ya había abonado