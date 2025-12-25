Alerta por viento y lluvia para el viernes 26 de diciembre





El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido para el viernes 26 de diciembre un alerta amarillo por viento y lluvia.

Las lluvias serán de variada intensidad, con momentos localmente fuertes. Se esperan valores acumulados entre 10 y 25 mm, pudiendo superarse de forma puntual, especialmente en la zona cordillerana.

Los vientos serán del sector oeste con velocidades entre 40 y 55 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, por lo que se recomienda circular con extrema precaución y tomar todos los recaudos pertinentes, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones.





Se recomienda estar atentos a cualquier posible ampliación de alertas y cierres de sendas o áreas.

Si pensás recorrer alguna de las sendas del Parque Nacional, recordá que dentro de las 48 hs previas a tu salida, debés ingresar en https://nahuelhuapi.gov.ar y completar el Registro de Trekking obligatorio consultando qué sendas se encuentran abiertas o cerradas.

Al completar el Registro de Trekking tenés que detallar la senda o recorrido a realizar. Si ves que la senda que querés recorrer NO figura en el listado del registro es que NO ESTA HABILITADA para hacer ese recorrido, por otra parte, si la senda aparece en el registro con un cartel que dice “SENDA CERRADA”, esto significa que, si bien está habilitada, se encuentra momentáneamente CERRADA principalmente por razones de seguridad.