ALTEC cerró el año con superávit y redujo precios de conectividad

“Alcanzar el equilibrio financiero y reducir costos sin afectar los servicios demuestra que una empresa pública puede ser eficiente y generar valor para la Provincia”, destacó el titular de ALTEC, Luis Ayestarán.





La empresa ALTEC alcanzó un hito financiero clave en 2025: cerrar el año con superávit, equilibrando sus cuentas y garantizando el mantenimiento de todas sus fuentes de trabajo.





Este logro se enmarca en un año de recuperación sostenida y gestión eficiente, que incluyó una reducción de hasta el 37% en las tarifas de conectividad simétrica que la empresa provee al Gobierno de Río Negro, generando un ahorro significativo para las arcas públicas sin comprometer la calidad de los servicios críticos prestados.

Otros hitos destacados del año: -Puesta en producción del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Trelew, la renovación de los contratos de este sistema en todas las ciudades que opera y obtención del Sello del Buen Diseño Argentino para esta solución. Conectividad educativa: instalación de antenas en 50 escuelas con tecnología GEO y alcance de 700 escuelas conectadas mediante satelital, radioenlace y fibra óptica. -Respuesta ante emergencias: despliegue de 8 enlaces de telecomunicaciones durante la emergencia ígnea en El Bolsón. -Salud y seguridad: conectividad para Centros de Atención Primaria de Salud y para ambulancias; además de la mejora e implementación del Sistema de Botón Antipánico. -Desarrollo productivo: conectividad para el Cluster Ganadero y puesta en producción del Sistema de Gestión de Guías Mineras. -Inversión propia: realización de una inversión estratégica con recursos propios en procesamiento y almacenamiento de datos. -Contacto con la comunidad: implementación de un Programa de Pasantías para estudiantes secundarios y universitarios, junto con visitas educativas a sus sedes. Modernización administrativa: puesta en producción del sistema RUN para SENAF.

