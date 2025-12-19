Ambiente: apertura de sobres para nuevas obras en el ANPRALE.





Judith Jiménez titular de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro destacó la inversión en conservación, equipamiento y ordenamiento del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido





La titular de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro, Judith Jiménez, volvió a visitar El Bolsón para encabezar un acto clave: la apertura de sobres para la construcción de tres nuevos portales de acceso al Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido, una obra considerada estratégica para el ordenamiento, la conservación ambiental y el turismo responsable.





Jiménez celebró el cierre de un año que comenzó de manera “caótica y muy complicada”, pero que concluye con anuncios concretos y obras en marcha. “La verdad que estamos muy contentos de venir acá con buenas noticias. Está bueno esto de venir con obras, con cosas concretas”, expresó.





Portales de acceso: orden, conservación y mejores condiciones de trabajo





La funcionaria explicó que la apertura de sobres corresponde a una obra millonaria que permitirá mejorar sustancialmente las condiciones en los ingresos al área protegida. “Es una obra muy importante para nosotros porque genera mejores condiciones de trabajo para los guardas ambientales, mejora el ordenamiento del turismo y, además, es inversión”, señaló.





En ese sentido, remarcó que invertir en un Área Natural Protegida es invertir directamente en conservación y en el cuidado de los recursos naturales, un eje central de la política ambiental provincial.





Más equipamiento para el control y la prevención





Además de los portales, Jiménez confirmó la incorporación de nuevo equipamiento para los equipos que trabajan en el ANPRALE. Entre ellos, destacó la compra de una camioneta destinada a los guardas ambientales, que permitirá mejorar la movilidad dentro del área, y la próxima llegada de dos cuatriciclos, fundamentales para recorrer sectores de difícil acceso.





“El área tiene 65 mil hectáreas. Es enorme, muy hermosa, con muchísima biodiversidad y naturaleza. Contar con equipamiento adecuado es clave para cuidarla”, afirmó.





Regularización de refugios y trabajo articulado





Otro de los ejes centrales abordados fue el proceso de regularización de los refugios de montaña, especialmente en la zona y sectores ubicados del otro lado del río Azul. Prieto aclaró que el objetivo no es recaudatorio, sino ordenar y formalizar una actividad histórica, con impacto directo en la prevención de incendios y la seguridad.





“La idea es trabajar articuladamente con distintas secretarías y con el municipio para ordenar desde el punto de vista formal a los refugios”, explicó. Si bien muchos refugieros cumplen con las condiciones necesarias, reconoció que faltaba completar el proceso administrativo y de formalización, algo que ahora se está avanzando.





Este ordenamiento, además, permite acceder a información valiosa para estudios ambientales y planificación del área protegida. “Es un trabajo que debe ser articulado y que nos sirve a todos”, sostuvo.





Alta demanda turística y cupos completos en pocas horas





Consultada por la reapertura del ANPRALE y el funcionamiento del sistema de registro, Jiménez aclaró que no hubo fallas técnicas, sino una altísima demanda. “Se llenó el cupo rápidamente. El primer día hubo 700 visitantes”, detalló.





Destacó que se realizaron mejoras en la plataforma digital para hacerla más intuitiva, con mapas interactivos, alertas, información sobre senderos clausurados y cartelería de precaución, apuntando a un uso responsable del área.





Tecnología, seguridad y control





Finalmente, la funcionaria subrayó la importancia del registro online de visitantes, implementado hace cinco años, que permite saber cuántas personas se encuentran en la montaña ante situaciones de emergencia. “Nos ha pasado de tener gente perdida, y también fue clave durante los incendios para saber cuántas personas había en el área”, recordó.





De cara al futuro, adelantó que se proyecta incorporar nuevas herramientas tecnológicas, incluso aplicaciones para celulares con información de senderos y normativas, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir incendios y evitar accidentes.





Con estas acciones, desde el gobierno provincial buscan consolidar una gestión ambiental basada en infraestructura, control, prevención y educación, en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Comarca Andina.