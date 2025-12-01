Apareció un pulpo gigante en el muelle de San Antonio y estalló la polémica

Un pulpo vivo de un tamaño descomunal apareció en el muelle de San Antonio Oeste. El ejemplar fue hallado cuando bajó la marea en una laguna a metros de los barcos pesqueros que quedan apoyados en seco, y que ofrecen una imagen que parece irreal para el que desconoce la dinámica marina de la región.





La novedad la difundió en sus redes sociales Franco García, un vecino de la localidad atlántica rionegrina que ha ganado renombre por los videos que publica en sus redes sociales sobre pesca, captura de moluscos y otras curiosidades que se encuentran en la costa del mar, y tiene millones de visitas.

El enorme ejemplar lo encontraron dos amigos de Franco, uno de San Antonio y otro de Rawson, quienes lo filmaron y le mandaron los videos con un relato dedicado, que luego el sanantoniense publicó con una descripción más ampliada.





Uno de los muchachos es Roque, quien después tuvo que contar cómo fue el momento de la captura, porque la publicación desató una discusión sobre la autenticidad del descubrimiento y el estado de salud del cefalópodo gigante, dado que muchos no creían la versión y hasta hicieron comentarios jocosos que bordeaban la burla.









Escepticismo y respuestas

Opinaron, por ejemplo, que el animal era de origen español, como los que se pueden adquirir en el mercado local, y que lo habían tirado ya sin vida para simular un hallazgo fortuito con el objetivo de generar clicks.





“Re muerto el pobre pulpo, devolvelo a la pescadería donde lo compraste”, expresó, Jonatan





“Me parece falso Rick”, agregó otro en alusión a la conocida frase El Precio de la Historia, el famoso reality show televisivo.





Mientras que José fue más ácido y lanzó: “Mentira, eso sale en los barcos, prepararon la escena, medio moribundo tu pulpo”.

Ante tanta incredulidad ambos muchachos salieron a defenderse y brindaron una hipótesis esclarecedora acerca de la aparición en el lugar del espécimen, que estaba vivo, de acuerdo a lo que se puede observar en las filmaciones.





“No es la primera vez que pasa, vienen pegados a los barcos, cuando entran los barcos al muelle, y cuando baja la marea los barcos quedan totalmente en seco ahí ahí se va despegando el pulpo y busco alguna lagunita donde mantenerse vivo”, sostuvo Franco.

Roque, el autor de la captura, enfatizó que “no estaba medio moribundo” como señalaron en varios comentarios, y precisó que “me costó sacarlo” porque “peleaba de lo lindo”.





La cuestión es que el pulpo fue pescado y terminó en una fuente de escabeche, una de las tantas formas de ser cocinado. De eso también compartieron imágenes.





En las redes de buques pesqueros

En enero de 2021 LM Cipolletti publicó un artículo en el que contó que buques que pescaban langostinos al norte de Puerto San Antonio Este habían capturado en sus redes pulpos del tamaño “de una puerta”, sostuvo uno de los marineros de esos barcos.





En aquel momento relataron que eran ejemplares que habitaban en los recovecos de las piedras de la costa, y que salían para alimentarse de los crustáceos anaranjados.





“Vienen en las redes cargados de langostinos. Se ve que salen atrás de los cardúmenes y caen cuando recogemos”, indicó uno de los tripulantes. Una foto tomada en aquel momento revelaba la extraordinaria dimensión que el animal había alcanzado.

Las imágenes de un enorme ejemplar generaron controversias. Hubo gente que opinó que fueron fraguadas. Cuál es la hipótesis.Calculan que el animal pesó cerca de dos kilos y midió poco más de un metro entre la cabeza y el extremo de los tentáculos. Su dimensión era mucho más grande que los pulpitos Tehuelches, naturales de la zona, que caben en una mano y llegan a alcanzar hasta 30 centímetros. Son los que figuran en el menú de marisquerías y restaurantes de la región atlántica rionegrina.