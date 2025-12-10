Asamblea General Ordinaria de bomberos voluntarios de El Bolsón

El Orden del Día a tratar en la Asamblea será el siguiente: Consideración de las razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
1. Elección de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente.
2. Tratamiento de la Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los siguientes ejercicios:
o Ejercicio N° 38: 01/11/2022 al 31/10/2023
o Ejercicio N° 39: 01/11/2023 al 31/10/2024
Renovación de Comisión Directiva por finalización de mandatos:
o Nueve (9) miembros titulares
o Tres (3) miembros suplentes
3. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandatos:
o Uno (1) miembros titulares
o Un (1) miembro suplente
4. Cuota social: análisis y resolución sobre la modificación de valores y métodos de actualización.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Y PLAZOS
1. (en el caso que se presenten) Las listas completas de candidatos para la renovación de autoridades deberán hacerlo ante la Secretaría de la Asociación hasta el día 12/12 inclusive. A las 12 hs.
2. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, tendrán derecho a participar de la Asamblea los socios con las cuotas sociales al día. Art. 36.
3. La documentación se encuentra a disposición de los socios en la sede social, a partir de la fecha.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji