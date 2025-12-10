Asamblea General Ordinaria de bomberos voluntarios de El Bolsón





La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios El Bolsón, convoca a los asociados, a la Asamblea General Ordinaria, fuera de termino para el día 17 de diciembre a las 19 hs. En Instalaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios El Bolsón, Sito en Rivadavia y Güemes.

El Orden del Día a tratar en la Asamblea será el siguiente: Consideración de las razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

1. Elección de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente. 2. Tratamiento de la Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los siguientes ejercicios: o Ejercicio N° 38: 01/11/2022 al 31/10/2023 o Ejercicio N° 39: 01/11/2023 al 31/10/2024 Renovación de Comisión Directiva por finalización de mandatos: o Nueve (9) miembros titulares o Tres (3) miembros suplentes 3. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandatos: o Uno (1) miembros titulares o Un (1) miembro suplente 4. Cuota social: análisis y resolución sobre la modificación de valores y métodos de actualización.

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y PLAZOS