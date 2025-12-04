Avanza la reconstrucción histórica del Centro de Salud de Mallín Ahogado

El nuevo edificio tendrá una superficie de 379 metros cuadrados, con consultorios clínico, odontológico y ginecológico, sala de espera, enfermería, salón de usos múltiples, áreas de apoyo y espacios semicubiertos para el ingreso principal y para ambulancias. Además, se ejecutan accesos diferenciados, estacionamientos, veredas, parquización e iluminación.





“Mallín Ahogado fue severa y gravemente afectado por los incendios. Se destruyó por completo el centro de salud y asumimos el compromiso de reconstruirlo. Aquí estamos, empezando nuevamente la historia de la salud en este lugar. La obra está en marcha, el compromiso con las vecinas y vecinos de El Bolsón y de Mallín Ahogado se está cumpliendo”, expresó el Gobernador.

El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió la obra del nuevo Centro de Salud de Mallín Ahogado, una inversión superior a $1.255 millones que permitirá reconstruir el edificio que quedó totalmente destruido por los incendios de principios de 2025. “Estamos empezando nuevamente la historia de la salud en este lugar”, afirmó.En la recorrida, el Mandatario estuvo acompañado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren. La reconstrucción se realiza en el mismo lugar donde estaba el centro de salud original y permitirá recuperar un servicio esencial para las familias de la zona.